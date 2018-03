Gastronomia. Coldiretti ,per 46% italiani cibo è simbolo nazionale

CERNOBBIO. La cucina e i piatti della tradizione italiana sono l'aspetto piu' rappresentativo dell'identita' nazionale per il 46 per cento degli italiani che li ritengono piu' significativi della cultura (37 per cento) della moda (9), del calcio (5) e della scienza e tecnologia (3).

E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Swg presentata nel corso del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzato dalla Coldiretti a Villa d'Este di Cernobbio dove, per celebrare i 150 anni dell'Unita' di Italia, e' stata apparecchiata per la prima volta «la tavola dei piatti che hanno unito l'Italia" in collaborazione con Casa Artusi. A Pellegrino Artusi nato nel 1820 si deve il primo codice alimentare dell'Italia unita, con il suo ricettario "la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene». Questo antico manuale, oltre ad essere un delizioso ricettario, rappresenta il vero punto fermo della tradizione culinaria italiana perche' svolge in modo discreto il civilissimo compito di amalgamare, prima in cucina e poi nella coscienza popolare, le diverse cucine regionali che trovarono in questo libro un giusto dosaggio e un rilancio a livello nazionale che ancora oggi tiene unito il popolo italiano in un unico senso d'appartenenza.

Da allora, infatti, l'agroalimentare italiano, che significava arretratezza e fame - sostiene la Coldiretti - ha saputo conquistare primati mondiali, diventando simbolo e traino del Made in Italy, facendo leva sul forte legame con il territorio. L'unita' d'Italia in cucina dunque - afferma la Coldiretti - e' avvenuta proprio grazie al libro di Pellegrino Artusi e oggi inneggiare al ritorno della vera cucina italiana descritta dall'autore, autenticamente sana, con soli ingredienti del Belpaese senza spezie esotiche, kebab, ogm e i tanti discutibili prodotti industriali, rappresenta senza dubbio il miglior modo per festeggiare i 150 anni dell'unita'.Molti dei piatti descritti per la prima volta dall'Artusi sono - sottolinea la Coldiretti - frutto di un mix delle diverse esperienze regionali che sono diventati oggi il simbolo del nostro Paese: dal 'sugo di carne' della domenica italiana alla balsamella, dai maccheroni alla napoletana al risotto alla milanese, dalla fiorentina ai saltimbocca alla romana fino al minestrone che sotto un unico nome lungo tutto lo stivale incorpora pero' ingredienti diversi.