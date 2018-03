Terremoto, versamento dei tributi sospesi: ancora 15 giorni di tempo per la prima rata

L’AQUILA. La Legge di Stabilità 2012 (n.183 del 12 novembre 2011) ha previsto che il versamento dei tributi sospesi in seguito al sisma del 6 aprile 2009 avvenga, nella misura del 40%.

Si è deciso inoltre che ci siano un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Pertanto ci sono ancora pochi giorni per il primo pagamento. I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per le diverse imposte, fa sapere l’Agenzia delle Entrate. E’ possibile, se risulta più agevole per il contribuente, effettuare i versamenti delle somme sospese senza indicare il mese di riferimento e senza distinguere tra acconto e saldo né specificare la periodicità dei versamenti.

Codici tributo.

Secondo quanto già previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle rate sono quelli ordinari, vale a dire quelli propri dei singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d’imposta. Tuttavia, nell’ottica della massima semplificazione, è possibile indicare nel modello F24, per ciascuna imposta e per ogni annualità il codice tributo relativo al pagamento del saldo.

A titolo di esempio: il contribuente tenuto a versare l’Irpef potrà indicare nel campo “codice tributo” del modello F24 il 4001 (Irpef saldo) anche qualora dovesse trattarsi di un acconto. Ciò significa che i due versamenti relativi agli eventuali acconti (codici 4033 e 4034) possono essere cumulati con il versamento del tributo a saldo (codice 4001). Nel campo “rateazione”, inoltre, dovrà essere indicato sempre il codice 0101. Nello stesso Provvedimento è previsto, tra l’altro che, dietro richiesta del contribuente, possa provvedere al riversamento dei tributi sospesi il sostituto d’imposta. In tal caso, e prendendo come esempio il riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o di pensione, il sostituto d’imposta utilizzerà il codice 1001 mentre il dipendente o pensionato utilizzerà il codice 4001 se intende versare autonomamente. Per i versamenti delle ritenute sospese e ora rateizzate, i sostituti d’imposta possono indicare nel campo mese di riferimento del modello F24 esclusivamente il mese di effettuazione della trattenuta della rata da pagare.

Sempre a titolo di esempio, il contribuente che dovrà riversare l’Iva potrà utilizzare il codice 6099 (previsto per il pagamento da dichiarazione annuale) anziché i codici relativi alle liquidazioni periodiche o all’acconto.

Sul sito della Direzione Regionale è disponibile un vadecum sulle modalità di compilazione dei modelli F24 per i versamenti più ricorrenti.



IMPORTI DA VERSARE



Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2010 stabilisce espressamente che, qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite. Per informazioni si può contattate il numero verde 848.800.444



14/01/2012 08:58