I Toto su buttano sul basket teramano

TERAMO. Toto Costruzioni Generali sponsor del Teramobasket.

La Teramo Basket Srl si rafforza con l’arrivo di un nuovo Sponsor Istituzionale:Toto S.p.A. Costruzioni generali, azienda del Gruppo Toto, uno tra i principali contractor italiani nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture. Toto sarà sponsor di maglia del Teramo Basket insieme a Banca Tercas e ad Enriva.

La società biancorossa del Teramo Basket è al suo nono anno di presenza nella massima categoria del basket nazionale. «La decisione del nostro gruppo di fornire il proprio sostegno alla principale squadra di basket dell’Abruzzo – ha dichiarato l’amministratore delegato, Alfonso Toto – è un segno tangibile del radicamento della nostra società sul territorio abruzzese. Come nella pallacanestro, anche nelle grandi aziende è il gioco di squadra la chiave per affrontare con successo le sfide ed il Gruppo Toto fa della propria capacità di sostenere la competizione una delle sue prerogative principali, virtù che appartiene anche al Teramo Basket».

«Siamo soddisfatti – commenta l’amministratore unico della Teramo BasketSrl Lino Pellecchia – per aver abbinato il nostro nome ad una azienda leader come la Toto Costruzioni. Grazie al loro intervento, possiamo affrontare il prosieguo della stagione con maggiore serenità”»

Il gruppo TOTO è presente sul mercato da oltre quarant’anni, inizialmente come impresa di costruzioni generali, nel settore delle grandi infrastrutture di trasporto, quindi diversificando progressivamente la propria attività ed avviando iniziative in altri settori, caratterizzati da un comune denominatore: i trasporti.

Agli inizi degli anni novanta il Gruppo Toto fonda AirOne, principale concorrente del vettore di bandiera, che a fine 2008 confluisce nella nuova Alitalia, di cui il Gruppo è tra i principali azionisti, dando così vita ad un nuovo vettore nazionale, in grado di competere a livello globale. Nel 2001 il Gruppo Toto diversifica ulteriormente il proprio business, entrando nel settore delle concessioni autostradali, attraverso la Strada dei Parchi S.p.A, società concessionaria di circa300 km di autostrada che collegano Roma con L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti (A24-A25) nonché con la dorsale Adriatica (A14).

Attualmente la società ha un portafoglio lavori di poco inferiore al miliardo. Nel 2010 il Gruppo Toto ha anche consolidato il proprio controllo sul 100% di Strada dei Parchi, rilevando da Autostrade per l’Italia S.p.A. il 60% del capitale sociale da questa detenuto nella concessionaria.

Toto svolge inoltre attività di leasing aeronautico, attraverso la controllata APFleet Ltd, che opera in regime di esclusiva con Alitalia, alla quale concede in locazione operativa gli aerei che il vettore impiega sulle rotte domestiche ed estere.

Infine il Gruppo Toto, attraverso la sua business unit specializzata delle energie rinnovabili, ha intrapreso nell’ultimo anno una serie di iniziative nel settore, focalizzando il proprio sviluppo su due linee di business: Eolico e Fotovoltaico. Il logo debutterà sulle maglie del Teramo Basket oggi in occasione dell’incontro BancaTercas Teramo vs Acea Roma.

27/12/2011 19:05