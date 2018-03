Edicolanti in sciopero dal 27 al 29 dicembre. «No alla liberalizzazione»

ROMA. Edicole chiuse per tre giorni dal 27 al 29 dicembre per protestare contro gli articoli della manovra che introducono più libertà nell'apertura di nuovi esercizi commerciali.

La mobilitazione della categoria è stata annunciata dai sincadati Sinagi affiliato Slc-Cgil, UilTuCS Giornalai, Snag Confcommercio, Fenagi Confesercenti, Usiagi Ugl. «La liberalizzazione del nostro settore», dicono i rappresentanti delle sigle sindagali, «evidenzia di base una limitata conoscenza delle dinamiche e dei problemi reali del comparto editoriale, e mette in risalto la scarsa considerazione che è stata data all'informazione a mezzo stampa, trattata come un comune prodotto commerciale».

«L'informazione a mezzo stampa», vanno avanti i sindacati in un comunicato congiunto, «per più motivi non è un comune prodotto commerciale. La vendita di quotidiani e periodici non è un'attività commerciale concorrenziale, in quanto le edicole non commercializzano un prodotto in un'ottica concorrenziale (come per esempio i supermercati), ma assicurano in condizioni di parità assoluta la diffusione di tutte le testate editoriali con parità di prezzi e di condizioni commerciali a tutti i consumatori, anche nelle zone economicamente non appetibili. L'attività di vendita di quotidiani e periodici non è un'attività libera, ma è una attività fortemente vincolata. Le edicole infatti non possono decidere quale prodotto porre in vendita o il prezzo dello stesso o le condizioni di commercializzazione, in quanto deve essere assicurata la parità di trattamento di tutte le testate e il diritto di tutti di accedere all'intera offerta editoriale in condizione di parità».

Con la liberalizzazione di questo settore, secondo i sindacati , il Parlamento ha avviato un iter che porterà «inevitabilmente» alla chiusura di migliaia di edicole, «lasciando la sopravvivenza delle altre nelle mani, non del mercato o del libero incontro di domanda e offerta, ma dei distributori locali di quotidiani e periodici».

16/12/2011 08:52