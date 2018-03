Grandi Progetti nel Mediterraneo, presentato il meeting che unisce le nazioni

PESCARA. Presentato questa mattina presso la sede della Giunta Regionale, a Pescara, alla presenza del Vice Presidente Alfredo Castiglione, il 6° Meeting Internazionale: Grandi Progetti nel Mediterraneo.

L’iniziativa si terrà il 13, 14 e 15 dicembre presso il Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti. «Si tratta - ha detto Il Vice Presidente Castiglione - di un appuntamento di grande rilevanza e che si avvia a diventare, insieme al FORUMED, un altro momento importante di dialogo, di confronto tra il mondo imprenditoriale, le istituzioni e mondo finanziario su quanto accade e sulle opportunità della intera area Euromediterranea e, quindi anche Balcanica. Vogliamo accelerare il ruolo che L'Abruzzo riveste nel bacino del Mediterraneo e dei Balcani nella capacità di promuovere reali processi di integrazione politica e di coesione socio economica e culturale tra i diversi popoli che vi si affacciano. Abbiamo avviato come Sviluppo Economico da quasi tre anni - ha detto ancora Castiglione - una serie di importanti attività nel campo della cooperazione territoriale con diversi Paesi, e ciò ci ha permesso di produrre numerose iniziative politiche, economiche, istituzionali, sociali e culturali tale da poter oramai considerare acquisita una effettiva capacità dell'Abruzzo di mettersi in dialogo e di proiettarsi in un destino comune con i Paesi bagnati dall'Adriatico e dal Mediterraneo».

Tra i documenti firmati: l'Intesa con la Bosnia Erzegovina, la dichiarazione di intenti con la Regione di Scutari della Repubblica di Albania, il protocollo d'intesa con il Comune di Mostar, l'Intesa con la Repubblica Moldova, il Memorandum con la Regione Prahova della Romania, la lettera d'intenti con la Camera di Commercio Regionale di Valjevo in Serbia e l'Accordo con la Camera di Commercio della Serbia.

In quest'ottica rientra anche l'attività volta a migliorare i collegamenti con l'aeroporto d'Abruzzo e i Balcani (vedi il nuovo volo Pescara-Mostar) e l'impegno per futuri nuovi collegamenti, ha ribadito Castiglione.

Alla tre giorni del Meeting Internazionale parteciperanno fra gli altri, il Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, l’Assessore regionale alle attività produttive Alfredo Castiglione, amministratori locali, presidenti di enti e associazioni di categoria. Saranno ospitati, poi, l'ambasciatore della Bulgaria Boyco Kadrinov, rappresentanti del Governo del Montenegro, Serbia, Croazia, Bosnia ed Herzegovina, della Libia e del Marocco, Turchia, Angola, Moldavia. Il Meeting accoglierà anche società e strutture statali o partecipate dallo Stato. E’ annunciata la presenza di Pasquale Marchese, direttore responsabile servizi privati Poste Italiane, di Donato Carlea, Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna e di Luciano Di Fraia, membro della commissione Europea sull'energia rinnovabile.

