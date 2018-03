Frodi creditizie, nella provincia de L’Aquila +40,41%

Nel settore della mobilita', rileva CRIF, si registrano casi davvero 'fantasiosi'. A titolo di esempio, si segnala il caso di una donna che dopo aver aiutato un'amica in difficolta' finanziarie ha scoperto che quest'ultima aveva acquistato un'auto a suo nome dopo essersi appropriata della sua identita'. Per quanto riguarda i tempi di scoperta della frode (tempi di detection), CRIF ha rilevato come stiano diventando sempre piu' lunghi: dai dati raccolti relativamente al primo semestre 2011, sono infatti in preoccupante crescita i casi in cui la truffa viene intercettata addirittura dopo tre anni (30% del totale). E' emerso, inoltre, che la frode viene scoperta entro i primi sei mesi solo in un caso su quattro, mentre nel 28,1% dei casi la scoperta avviene con un ritardo che varia da sei mesi a due anni. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante dal momento che, tanto piu' si allungano i tempi di scoperta quanto plausibilmente maggiori saranno le difficolta' per la vittima nel ripristinare la propria posizione e piu' scarse le possibilita' di individuare l'autore del crimine. Per quanto riguarda il sesso delle vittime, l'analisi di CRIF sulla distribuzione delle frodi evidenzia come, nei primi sei mesi del 2011, quasi i due terzi siano uomini (per la precisione il 65,3% del totale). Da un punto di vista socio-demografico, risulta anche che il maggior numero di vittime si concentra nella classe di eta' compresa tra 31 e 40 anni (25,5% del totale), ma il maggior incremento percentuale si registra tra le vittime over 60 (+19,2%). Inoltre, i soggetti maggiormente a rischio di frode creditizia mediante furto di identita' sono i lavoratori dipendenti, con una quota pari al 37% del totale, seguiti a ruota dai liberi professionisti, con il 32,3%.Particolarmente significativo e' l'incremento del 19% dei casi che coinvolgono soggetti cosiddetti "inattivi", ovvero pensionati, casalinghe, disoccupati, studenti, ecc. che trova coerenza con l'incremento dell'eta' delle vittime (> 60 anni). 30/11/2011 11:16