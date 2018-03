Ricerca, il governo stanzia 1,6 miliardi a 12 enti

ROMA. Ammontano ad oltre 1,6 miliardi di euro le risorse che il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca metterà a disposizione degli enti e delle istituzioni di ricerca.

Dopo l'unanime parere favorevole espresso dalle Commissioni di Camera e Senato infatti, il ministro Francesco Profumo ha firmato lo schema di decreto di riparto del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero" (Foe). Per il 2011, lo stanziamento iniziale del FOE ammonta a 1,794.212.530 euro. Di questi, 14 milioni di euro sono stati assegnati alla Società Sincrotone di Trieste S.p.A e 125.097.877 euro, il 7% dello stanziamento complessivo saranno distribuiti agli enti sulla base di specifici criteri di merito e qualità dei progetti sviluppati. La somma rimanente, pari 1,655.114.653 miliardi di euro, è stata ripartita tra i dodici enti di ricerca e distribuita tenendo conto degli impegni che ciascun ente ha assunto per la realizzazione dei Progetti Bandiera, a cui è riservato l'8% delle risorse complessive del Fondo, in funzione di un profilo pluriennale di spesa. Il Fondo di finanziamento è stato erogato sulla base della programmazione degli enti, elaborata tenendo presenti le indicazioni contenute nel Pnr 2011-2013. In particolare, il Pnr ha sottolineato «l'importanza e la centralità della programmazione nel settore della ricerca e il ruolo di coordinamento e cooperazione istituzionale del Miur, per realizzare una strategia di intervento unitaria su scala nazionale».

Con uno specifico decreto ministeriale, inoltre, sono stati definiti i parametri in base ai quali sarà assegnata la quota premiale del 7% del FOE, con l'obiettivo di promuovere e sostenere la qualità dell'attività scientifica degli Enti e migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei fondi.

Le risorse, pari a 125.097.855, verranno assegnate su proposta della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca che, in collaborazione con il Comitato PNR, valuterà i programmi e i progetti proposti dagli enti. Ecco nel dettaglio le assegnazioni ai 12 enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR: 646.853.288 euro; Agenzia Spaziale Italiana - ASI: 502.790.284 euro; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN: 277.738.894 euro; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF: 91.515.666 euro; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV: 49.151.783 euro; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM: 19.200.499 euro; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS: 15.985.093 euro; Stazione zoologica "A. Dhorn": 13.776.675 euro; Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica: 33.062.395 euro; Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi" - INDAM: 2.498.624 euro; Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "E. Fermi": 1.860.052 euro; Istituto italiano di studi germanici: 681.400 euro.

28/11/2011 13:01