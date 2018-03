Made in Italy: arriva stop a pubblicità sleale su origine cibi

E' quanto ha affermato con soddisfazione la Coldiretti nel sottolineare la novita', introdotta con un emendamento al provvedimento, che risponde al diritto del cittadino ad una effettiva conoscenza degli elementi essenziali dei prodotti, in osservanza del codice di consumo. Il testo prevede che - ha sottolineato la Coldiretti - l'origine degli alimenti dovra' essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potra' essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore. Niente piu' pubblicita' al succo di arancia con le immagini della Sicilia se viene utilizzato quello proveniente dal Brasile, come purtroppo spesso avviene. O ancora, niente pubblicita' alla mozzarelle con le immagini del Golfo di Napoli se provengono dalla Germania come e' successo per quella diventata blu. Una ulteriore novita' è' rappresentata - ha continuato la Coldiretti - dall'obbligo di menzionare la provenienza geografica di tutti gli ingredienti di cui viene indicato in etichetta il nome o l'immagine, dalle merendine alla fragola ai biscotti alle mandorle fino alle patatine all'olio di oliva. Non va peraltro sottovalutata - aggiunge la Coldiretti - la norma che obbliga a costruire la tracciabilita' in etichetta dell'eventuale impiego di ogm in qualunque fase della catena alimentare, a partire dai mangimi.