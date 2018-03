Ideali, per una colazione semplice e sana, questi fagottini farciti con panna montata o marmellata.



Ingredienti: 10gr. lievito birra 100ml acqua 300gr. farina 0 40gr. zucchero 50 olio extv o arachide 1 pizzico sale 1 vasetto yogurt 1 uovo +1 tuorlo 50gr. uvetta 30gr. scorzette candite arancia Per spennellare: zucchero velo q.b. albume avanzato

In una bacinella dopo aver sciolto il lievito nell’acqua, unire tutti gli altri ingredienti. Dopo aver amalgamato il composto coprire la ciotola con pellicola e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume.



Formare con le mani unte delle palline o dei panetti allungati, sistemarli in una teglia rivestita con carta forno e dopo un ulteriore riposo di almeno 30’ infornare a 180° per 20’.



Appena sfornati ed ancora caldi spennellare sulla superficie la miscela di albume e zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.