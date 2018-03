DOLCETTI RIPIENI DI PERA

Un cuore morbido racchiuso in una frolla con gocce di cioccolato. Facili da fare ma soprattutto golosi.

Pasta frolla 200gr.farina 00 100gr. burro 100gr. zucchero 1 uovo 1 cucchiaino lievito per dolci Gocce di cioccolato 2 o 3 pere coscia zucchero canna Cannella

Amalgamare velocemente prima farina, burro e zucchero poi unire l’uovo. Rivestire la pasta con una pellicola e porre in frigo per 30’. Intanto sbucciare le pere e ricavare tante fette tonde spesse mezzo centimetro. Stendere la pasta frolla e con un tagliapasta ricavare tante formine rotonde. Porre la fettina di pera sul disco e coprire con un altro dischetto. Sigillare bene i bordi e collocare i biscotti in una teglia rivestita di carta forno. Infornare a 180° per 10 o 15’. Servire freddi con una spolverata di zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.