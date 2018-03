TARTE TATIN DI MELE

La sua semplicità la rende molto gradita.

Per 4 persone:

1 rotolo pasta sfoglia

4 o 5 mele

100gr. burro

100gr. zucchero di canna

1 bicchierino cognac

cannella facoltativa

Nello stesso stampo che andrà poi in forno sciogliere il burro con lo zucchero di canna, disporre a raggiera le mele a spicchi lasciandole caramellare a fuoco moderato. Versare il cognac ed inclinare per un momento la padella verso il gas così da fare accendere l’alcool, questa operazione va fatta con molta attenzione per evitare ustioni, se non si è capaci si può evitare di flambare. Intanto accendere il forno a 200° per preriscaldarlo. Quando le mele si saranno intiepidite stendere sopra il foglio di pasta e rimboccare la pasta lungo il bordo verso l’interno. Appena sfornata capovolgere la torta sul piatto da portata. Ricordarsi sempre di capovolgere la torta quando è calda, per evitare che raffreddandosi resti attaccata sul fondo ottenendo un risultato disastroso.

Buon appetito, Nellina.