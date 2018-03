MATTONELLA GELATA

Rinfrescante, profumata, molto golosa e facile da preparare.

INGREDIENTI:

500gr. fragole

3 cucchiai zucchero

250ml panna fresca

2 vasetti yogurt naturale intero

3 fogli colla pesce

3 cucchiai zucchero a velo

200gr. biscotti tipo frollini (o quelli che avete in casa)

50gr. amaretti

100gr. burro



Questa torta non va cotta e va servita capovolta pertanto per la preparazione si può utilizzare uno stampo qualsiasi di plastica per alimenti o uno di silicone con la base decorata (es. a forma di rosa). Lavare le fragole e tenerne da parte una decina intere ed il resto frullarle con lo zucchero. Versare nello stampo e mettere in freezer. Nel frattempo montare la panna. Da parte in una ciotola con 2 cucchiai di acqua sciogliere la colla di pesce a fuoco lento. Amalgamare delicatamente allo yogurt prima lo zucchero a velo poi la colla di pesce e solo alla fine la panna montata. Questo composto va messo sopra alla base di fragole e riposto nuovamente in freezer. Intanto frullare insieme i due tipi di biscotti ed incorporare il burro fuso. Collocare questo composto nella vaschetta tenuta in freezer, premendo delicatamente con le mani umide o con una spatola, in modo da creare uno strato compatto di biscotto. Rimettere in frigo per almeno due ore prima di servire. Capovolgere la torta gelato in un piatto da portata e decorare con le fragole tenute da parte e foglioline di menta. Attendere 10’ per assaporarla fredda ma non gelata.



Buon appetito, Nellina.