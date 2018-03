CROSTATA ALLA FRUTTA

Le crostate sono presenti in ogni ricorrenza perché si inseriscono bene in qualsiasi menù.

Per pasta frolla:

400 gr. farina

200 gr. burro o strutto (a temperatura ambiente),

200 gr. zucchero, 3 uova

1 pizzico sale, buccia limone gratt.

Crema pasticcera

350 ml. latte + 150 ml. panna

150 gr. zucchero, 6 tuorli

30 gr. amido di mais, 1 pizzico sale,

vaniglia, buccia di 1 limone.

Frutta di stagione.

1 busta di gelatina chiara.

Impastare velocemente prima farina, burro e zucchero poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Lasciare riposare in frigo per 30’. Per questo dolce occorre una base vuota da farcire dopo la cottura, pertanto, procedere in questo modo: rivestire una teglia con carta forno e stendere la pasta frolla anche sui bordi. Coprire con altra carta forno e mettere sopra un peso per evitare che la pasta si sollevi mentre cuoce, io uso la ghiaia (altri i fagioli che però poi vanno buttati). Infornare a 180° x 15’. Preparare la crema e lasciare che si raffreddi. Sulla base già cotta stendere la crema poi a piacere decorare con la frutta (fragole, albicocche, frutti di bosco, kiwi, uva) completare versando sulla superficie un velo di gelatina. Non usare per la decorazione pere, mele o banane perché si anneriscono.

Buon appetito, Nellina.