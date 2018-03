TORTA CON FRAGOLE E PANNA

Perché non prepararla per un evento particolare?

Questa è senza cottura, basta solo saper usare il frullatore per montare la panna ed è… fatta!!

Pasta sfoglia già cotta n°3 fogli

500 gr. fragole fresche

100 gr. zucchero

1 bicchierino di limoncello o ratafià

500 gr. panna fresca da montare

1 cucchiaio di zucchero a velo.

La pasta sfoglia già cotta si trova nei supermercati in confezioni da 3 fogli quadrati già zuccherati in superficie. Lavare le fragole, togliere il picciolo e tagliuzzarle tenendone da parte 10 intere per la decorazione. Unire lo zucchero ed il liquore e farle macerare per 30’. Eliminare il liquore se verrà servita anche ai bambini. Montare la panna fresca e zuccherare con zucchero a velo. Conservare in frigo sia le fragole che la panna montata. La farcitura della torta si consiglia di farla una o due ore prima di servirla così la sfoglia resterà croccante senza ammollarsi. In un piatto da portata poggiare un quadrato di pasta sfoglia farcirlo con uno strato di panna ed uno di fragole, coprire con un secondo foglio, farcire anche questo e coprire con il terzo quadrato. In una siringa o sacco a poche mettere la panna e decorare formando una diagonale con mucchietti di panna, su ognuno poggeremo 1 fragola intera e qualche fogliolina di menta. Tenere in frigo.

Volendo dare al dolce la forma di un cuore sagomare le sfoglie prima di assemblare.



NB. Per tagliare il dolce usare un coltello a seghetto senza premere.

Buon appetito, Nellina.