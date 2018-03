La simulazione del voto in Abruzzo: chi sceglierete il 4 marzo?

ABRUZZO. Si avvicina sempre più il 4 marzo giorno delle elezioni politiche dopo 5 anni.

E’ una occasione importante come cittadini per scegliere (per quello che ci è concesso) i rappresentanti che andranno in Parlamento.

Abbiamo pensato di coinvolgere voi lettori in un esperimento di raccolta di opinioni che possa aiutarci a capire come poi noi abruzzesi voteremo.

A metà tra una simulazione, un esperimento sociale ed un gioco ci è sembrato interessante interpellarvi per cercare di avere qualche informazione in più su quello che gli abruzzesi pensano della politica all’inizio di questa campagna elettorale che andrà avanti ancora.



Qui sotto un semplice modulo e pochissime domande a cui rispondere: tempo stimato 40 secondi.

Non è necessario iscriversi, non è necessario lasciare dati di alcun genere, tutto è rigorosamente anonimo.

I risultati ci restituiranno una immagine delle indicazioni di voto suddivise per età, zona geografica, titolo di studio.

Sarà possibile rispondere per due settimane al termine delle quali renderemo noti i risultati.



Ideato ed elaborato da Gianluigi D'Angelo.

