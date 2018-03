Pullman Tua Roseto-L’Aquila rotto due volte in un mese

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno,

volevo solo segnalare che nel giro di scarso un mese il pullman della tratta Roseto - L'Aquila delle 6.40 si è rotto per due volte, la prima in autostrada e oggi praticamente al capolinea costringendo diversi pendolari (il pullman viaggia pieno tutte le mattine) o ad un notevole ritardo o a spostarsi con mezzi propri con costo aggiuntivi rispetto a quelli già corrisposti per l'abbonamento. La situazione è stata già segnalata diverse volte alla TUA ma con scarsi risultati.

Possibile che per una linea che prevede il transito in autostrada percorrendo un tunnel di oltre 10 km non è possibile garantire una macchina non dico eccellente ma almeno decente?

E se il guasto dovesse avvenire all'interno del tunnel?

Chiedo se è possibile mettere in risalto questa situazione nella speranza che la TUA possa dare ascolto alle nostre richieste.

Grazie, buona giornata!

Francesca.