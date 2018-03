''L'altra faccia di Obama'', la scrittrice Perucchietti a Pescara

PESCARA. Mercoledì 9 novembre (ore18.00) presso la Feltrinelli di Pescara la giornalista Enrica Perucchietti presenta il suo saggio: ''L’altra faccia di Obama, Ombre dal passato e promesse disattese'' (Infinito-Uno edizioni). Ormai da qualche tempo tutto il mondo si sta ponendo la stessa domanda, chi è realmente Barack Obama? Colui che incarna il famoso Sogno Americano è veramente un uomo del popolo salito alla ribalta per proprio merito? Quali interessi si nascondono ad esempio dietro i proclami umanitari che hanno spinto gli USA a entrare in guerra contro la Libia di Gheddafi? Che cosa si nasconde dietro la riforma della sanità? Perché sono stati privilegiati i poteri forti a discapito dei contribuenti nella gestione politica della crisi finanziaria?

L’autrice Enrica Perucchietti ci conduce a conoscere meglio questo personaggio attraverso le ombre della sua biografia. Ci spiega, tra le varie cose, come la nuova amministrazione democratica abbia «presto disatteso ogni promessa di cambiamento schierandosi dalla parte dei gruppi di potere e come abbia fatto ricorso a tecniche di manipolazione mentale per raccogliere voti». L’obiettivo del libro «è quello di fornire una risposta ai diversi interrogativi, ormai sempre più leciti: il presidente è un burattino nelle mani delle lobbies di Wall Street? O un prescelto invischiato nei segreti della CIA e affiliato a gruppi occulti legati a Massoneria e Bilderberg? Esiste un Governo Ombra che decide le sorti degli Usa e del mondo per la costituzione di un Nuovo Ordine Mondiale?» Enrica Perucchietti vive e lavora a Torino come giornalista e scrittrice. Dopo la laurea in Filosofia intraprende la carriera di giornalista televisiva in programmi di politica, sport e attualità, diventando presto un volto noto del Nord Italia. Dopo numerose pubblicazioni in riviste nazionali decide di gettarsi a tempo pieno nella scrittura. L’altra faccia di Obama è il suo primo saggio.

04/11/2011 11.19