"Montesilvano Scrive". Domenica la finalissima

MONTESILVANO. Quattro giornate di sfida (dal 27 al 30 ottobre) ed una super finalissima, domenica.

E’ partito anche quest’anno il capitolo terzo del Festival “Montesilvano Scrive Match d’Autore 2011” un concorso all’insegna della scrittura narrativa. Il primo round si è concluso il 27 con il vincitore Fabio Zavatta autore di “Testa di lupo”. Sarà lui a sfidarsi alla finalissima di domenica con “Night club” di Marco D’Angelo. Nell’incontro è stata presentata la raccolta “Match d’Autore”, un libro edito dalla Solfanelli che raccoglie i racconti in gara delle precedenti edizioni del Festival della narrazione. Il direttore artistico Alessio Romano ha ripercorso la storia e l’evoluzione dell’ Associazione Montesilvano Scrive” alla presenza de i vincitori di tutte le passate edizioni e di alcuni degli autori presenti nel libro. E’ seguito l’incontro con lo scrittore e fondatore della casa editrice “Las Vegas”, Andrea Malabaila che ha presentato in anteprima assoluta l’incipit del suo nuovo romanzo “Il Gelo” e la Tavola Rotonda in memoria dello storico fumettista recentemente scomparso Sergio Bonelli. Sono stati Andrea Carlo Cappi (uno degli autori della serie Martin Mystère), la direttrice dell’Accademia del Fumetto di Pescara Alba di Ferdinando, Beppe Barbati e Alessia Fattore (due esponenti della Bonelli Edizioni) a commemorare l’artista scomparso e a svelare i retroscena di un fumetto.

Ieri si è partiti con la seconda sfida. Alle 17 Marco Tornar e Arturo Bernava, due dei più importanti autori della casa editrice Solfanelli, hanno tenuto un incontro sulla nascita e l’evoluzione del romanzo storico con il “Romanzo Storico”, alle 18 il giornalista web e blogger torinese Marco Prato ha letto un racconto tratto dalla sua raccolta “Harry Potter non esiste.

Alle 19. 30, infine, c’è stato il secondo round del Match d’Autore 2011 con nuovi sei aspiranti scrittori pronti a sfidarsi.

29/10/2011 11.32