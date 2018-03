Il Beat italiano nel libro di Bultrighini, Scarpa e Guglielmi

CHIETI. Il 26 ottobre, dalle ore 10.30, presso l’Auditorium del Rettorato – nel Campus di Chieti- verrà presentato il volume “ Al di qua, Al di là del Beat, radici e dinamiche del beat italiano: le voci di tre testimoni” , di Umberto Bultrighini, Direttore del Dipartimento di Studi Classici della Facoltà di Lettere, con la collaborazione di Claudio Scarpa e Gene Guglielmi ed edito dalla Carabba Editore di Lanciano.

L'evento - coordinato dal critico e giornalista Dario Salvatori - vede la partecipazione di Gianni Daldello, operatore nel campo della produzione musicale; Sergio Magri, ex-leader della band del beat italiano, Delfini; Andrea Maccarone, direttore di Underground Eventi; Gianni Fuso Nerini (Direttore artistico del Festival Beat di Salsomaggiore) e Gianni Oliva (docente di Letteratura italiana della d’Annunzio nonché chitarrista).

A dare un saggio di alcuni aspetti dell'evoluzione musicale descritta nel libro interverrà, per un mini-concerto, la cult-band dell'era beat “I Tubi Lungimiranti.”

La presentazione del volume sarà anche l’occasione per illustrare e promuovere il nuovo indirizzo, all'interno del corso di laurea in Lettere, in 'Linguaggi della Musica, dello Spettacolo e dei Media', il cui obiettivo formativo si rivolge ai giovani interessati a lavorare nel campo della comunicazione, della scrittura critica e creativa e dell'organizzazione musicale, televisiva, cinematografica, teatrale e mediatica. Le attività didattiche del Corso saranno integrate con laboratori, seminari e stages, con particolare riguardo all'integrazione con l'ambiente web e con la Rete, curate dalla Web Agency di Ateneo, in collaborazione con la Scuola di Popular Music del Conservatorio "L. d'Annunzio" di Pescara. Sono inoltre in corso di perfezionamento convenzioni e protocolli di intesa per stage con altre istituzioni, fra cui la Rai di Roma, Enti pubblici del territorio, Rai regionale e nazionale ed altri Atenei e College internazionali e collaborazioni con associazioni culturali ed imprenditoriali dell’ area metropolitana. L'evento sarà trasmesso in diretta web sul portale di Ateneo

