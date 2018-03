La festa dell'Idv a Vasto, tra politica e giornalismo

VASTO. Dal 16 al 18 settembre personaggi della politica e dell'informazione

Ancora l'Abruzzo per il sesto incontro nazionale dell'Italia dei Valori che si terrà, come ogni anno, a Vasto, dal 16 al 18 settembre, a Palazzo D'Avalos. Il leader nazionale dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha annunciato ieri sul suo blog il programma degli incontri che vedranno al centro dei dibattiti - così come recita lo slogan - le questioni dello sviluppo, della legalità e solidarietà.

Venerdì, 16 settembre, sarà la giornata di apertura che vedrà, tra gli altri, la presenza del Ministro della salute Ferruccio Fazio e, alle 17.30, l'incontro dal titolo Pronti a governare, moderato dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, Pierluigi Bersani, segretario del Partito Democratico, e Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia e Libertà.

Sabato, tra i vari ospiti, ci saranno anche Vannino Chiti, senatore del Pd, Italo Bocchino, deputato e vice presidente Fli, Fabio Mussi, presidente nazionale Sel. L'incontro clou della giornata è fissato alle 17.30 con il dibattito dal titolo: ''Questione morale tra informazione e disinformazione'', moderato da Marco Travaglio, giornalista de Il Fatto Quotidiano, con la partecipazione di Antonio Di Pietro, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, Sonia Alfano, europarlamentare IdV, e Bruno Tinti, ex Magistrato e scrittore.

Domenica, giornata di chiusura della festa dell'IdV, si discuterà di scuola e istruzione e guerra e pace, con, tra gli altri, Corradino Mineo, direttore RaiNews, Leoluca Orlando, portavoce IdV, Niccolò Rinaldi, europarlamentare IdV, Luisa Morgantini, cofondatrice delle Donne in Nero, Khalil Choucair, Portavoce del partito Hariri e membro del Consiglio di Beirut, Joseph Levi Rabbino capo della comunità ebraica di Firenze. Alle 12.00 è previsto il discorso di chiusura del presidente nazionale dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

10/09/2011 10.12