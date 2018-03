Chieti Mostra Libri dal 17 al 20 luglio

CHIETI. Tra gli ospiti Barbara Alberti, il cantautore Max Manfredi, Arnaldo Colasanti, Filippo La Porta

Si parte domenica 17 con il taglio del nastro alle 19: partecipa il direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Maurizio Fallace. Segue un omaggio alla voce poetica di Chieti: Raffaele Fraticelli

53 appuntamenti, 117 autori, 18 punti di esposizione e vendita di libri, un concerto di musiche ispirate da testi di autori abruzzesi, la partecipazione di un cantautore vincitore del Premio Tenco, la prima edizione di Miss Letteratura e due testimonial di eccezione, la conduttrice del TG 2 Francesca Nocerino e l'attrice Sandra Milo, che è stata, nella sua lunga e fortunata carriera, scrittrice di due libri, e ha altresì vissuto per un periodo in Abruzzo, dove ha sposato il chirurgo romano Ottavio, discendente diretto del celebre filologo abruzzese del primo Novecento Cesare De Lollis.

Per quattro notti dalle 21 alle 24 lungo Corso Marrucino e presso i Tempietti Romani si svolgerà una vera e propria kermesse letteraria, con presentazioni, incontri, letture, mostre, concorsi.

Una nuova e originale iniziativa, unica in Italia che viene lanciata a Chieti mostra libri: l'elezione di Miss Letteratura. 200 candidate hanno inviato il loro curriculum e le loro opere inedite da tutta Italia, il 20 luglio alle ore 23 le 5 ragazze finaliste scelte dalla giuria composta da critici e scrittori quali Arnaldo Colasanti, Filippo La Porta, Giovanni Di Iacovo, Enzo Vanarelli, Rolamdo D'Alonzo, si misureranno su temi culturali e prove di abilità per conseguire il titolo di Miss Scrittrice d'Italia per l'anno 2011. Si tratta di un concorso sui generis, divertente e basato sil criterio del merito: i premi consisteranno nella pubblicazione delle opere inedite delle Miss.

Il primo appuntamento è per domenica 17 luglio alle ore 19 con Maurizio Fallace, Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore in rappresentanza del Minsitro per i Beni e le Attività Culturali On. Dott. Giancarlo Galan, Sandra Milo e Francesca Nocerino per il taglio del nastro, cui seguirà un omaggio del professor Enrico Di Carlo a Raffaele Fraticelli, poeta che nel siparietto radiofonico della Rai Regionale "Pe' la Majelle" fu Zì Carminucce, voce storica di Chieti. Fraticelli ha, in numerose pubblicazioni, raccolto poesie, racconti e studi sulla teatinità, su eventi, usi e costumi locali, sulla cucina abruzzese, sul dialetto.

Dalle 21 e 30 alle 24 contemporaneamente in tre "salottini": quello di Piazza Vico, l'androne della Provincia di Chieti, i Tempietti Romani, si svolgeranno appuntamenti per tutti i gusti, a partire, nella prima sede, dalla presentazione del thriller di Angela Capobianchi, già avvocato e ora scrittrice a tempo pieno che ambienta i suoi gialli pieni di suspense in Abruzzo, che si sofferemerà, insieme con Fabrizio Di Marco, sul suo ultimo lavoro di recentissima pubblicazione, Esecuzione (Piemme). Alle 22 intervista a Francesca Nocerino a cura del giornalista Nino Germano, e a seguire due scrittori giovani abruzzesi che stanno riscuotendo successo non solo in Italia ma anche all'estero con le loro opere: si tratta di Giovanni Di Iacovo e di Barbara Di Gregorio, rispettivamente autori di Tutti i poveri devono morire (Castelvecchi) e di Le giostre sono per gli scemi (Rizzoli). Contemporaneamente, nelle altre sedi, un omaggio al poeta Tommaso Tozzi di Chieti, recentemente scomparso, una lectura Dantis (il III canto dell'Inferno), consigli quanto mai utili per i nonni, per vivere al meglio il loro rapporto con i nipoti, grazie al manuale di Antonio Vita e Domenica Daniele, un resoconto del dopoterremoto aquilano, la "cristianofobia" fenomeno analizzato da Fabio Bernabei, storie dall'ambientazione dark con Andrea Donatangelo, il mosaico della vita composto da Danilo Scastiglia, un'introduzione alla psicanalisi con Piero Priorini, sull'esperienza di Mario e Maria Rossi, un libro per chi è "già vinto nel cuore" di Francesco Mancini.

16/07/2011 9.07