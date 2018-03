A Martinsicuro Festival del libro. Musica, cultura e spettacolo sul lungomare cittadino.

MARTINSICURO. Anche quest’anno il lungomare di Martinsicuro si colorerà di arte, poesia spettacoli e concerti. Sarà il MartinFestival ad animare le serate del comune abruzzese dall’11 al 17 luglio.

Un evento giunto alla sua terza edizione ed organizzato dalla casa editrice Di Felice edizioni, dall’associazione culturale Martinbook e con il patrocinio del ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Abruzzo.

Una kermesse che anche quest’anno darà la possibilità ad autori inediti di farsi avanti e presentare la propria opera nel cassetto grazie alla cerimonia di premiazione delle migliori opere letterarie che hanno partecipato al premio letterario internazionale “città di Martinsicuro”.

Verrà realizzata,nel corso dell’evento, un’antologia poetica da spedire e promuovere negli istituti italiani di cultura all’estero e parteciperanno all’appuntamento giornalisti scrittori e fumettisti del calibro di Giulio Borrelli, Cinzia leone,Mario Giordano, Aurelio Picca, Angelo De Nicola.

Un assaggio del festival ci sarà sabato 10 luglio con l’anteprima dell’evento presso la Torre Carlo V dove si alterneranno musica e spettacolo e non solo.

Verrà inaugurato “In Testo, Con Testo, Ri Contesto”, la mostra del libro d’artista fatta di 21 opere di artisti e visitabile nel corso della mostra dall’11 al 17 luglio, cui seguirà la presentazione della rivista di arte e fatti culturali UT ed il fumetto d’autore di Cinzia Leone.

A chiudere la serata ci penserà il Giacinto Cistola trio che si esibirà in un concerto scoppiettante e, dulcis in fundo, degustazione di vini e prodotti locali per tutti.

