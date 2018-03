Premio Histonium, sabato la cerimonia di consegna

.

.

VASTO. Melina Gennuso di Massa Lombarda (Ravenna), con la poesia inedita a tema libero “Cieli di pesche”; Marina Pratici di Aulla (Massa Carrara) con la Silloge inedita di 10 poesie “Stabat rosa”; Roberto Gennaro di Genova con il racconto inedito “Oltre la frontiera del cuore”, Giulio Basile di Vasto con il racconto inedito “Il peso del suo sguardo”; Renato Greco di Modugno (Bari) con la raccolta poetica, edita da Sentieri Meridiani, “Per scenari diversi” e Paolo Mastri con il volume, edito da Tracce, “3.32 L’Aquila – Gli allarmi inascoltati”; Giuseppe Lotti di Pescara con la poesia dialettale “Lu cecate”; Annamargherita Civitarese di Chieti con la poesia inedita “Quando giunge il tramonto”. Sono questi i vincitori in assoluto della XXV Edizione del Premio Nazionale Histonium. Ad essi andranno premi in danaro, la Targa d’Oro personalizzata con su incisa la motivazione della Giuria, e il pernottamento in un albergo della città. Per la vincitrice della Sezione B è prevista, invece dell’Assegno in denaro, la pubblicazione della Silloge in 250 copie. I nomi degli altri premiati e dei segnalati di tutta Italia saranno proclamati ufficialmente durante la Cerimonia Conclusiva, che si svolgerà Sabato 25 settembre 2010, alle ore 16,30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto, alla presenza di personalità politiche e culturali. La cerimonia sarà occasione per celebrare il venticinquennale del Premio. Il Comitato ha, inoltre, deciso di assegnare alla poetessa, giornalista ed operatrice culturale di Milano, Ninnj Di Stefano Busà il Gran Trofeo della Cultura “Lucio Valerio Pudente”, istituito per ricordare il concittadino vastese di appena 13 anni, che nel 106 dopo Cristo ebbe la palma della vittoria in un certame poetico in Campidoglio; l’Histonium d’Oro per meriti professionali al direttore della Casa Circondariale di Vasto Carlo Brunetti, esperto in Criminologia, specialista in Diritto e Proceduta Penale e impegnato da anni nell’approfondimento e nella divulgazione scientifica della “Pedagogia Penitenziaria”; l’Histonium d’Oro della Solidarietà all’Associazione “Ricoclaun Vasto Onlus”, nella persona della Presidente Rosaria Spagnuolo e il Trofeo per Meriti artistici (Trofeo della Bagnante) al giovane “Duo” di Lanciano Sarah Rulli (flauto) e Alessio Fratoni (fisarmonica). 22/09/10 9.13