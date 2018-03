? 10 anni per Roseto, in un libro le memorie del sindaco Di Bonaventura

ROSETO. Presentazione a Roseto degli Abruzzi, villa comunale, venerdì 6 Maggio 2011, ore 21.

Franco Di Bonaventura – uomo politico di riferimento Enrico Berlinguer – ha ricoperto dal 2001 al 2011 la carica di sindaco di Roseto degli Abruzzi, vincendo le elezioni del 2001 (54% al primo turno) e stravincendo le elezioni del 2006 (oltre 80%).

Al termine della sua decennale esperienza ha raccolto le sue memorie in un volume, che Carsa Edizioni ha scelto di realizzare e pubblicare credendo nella bontà del progetto.

Il libro è intitolato “10 anni per roseto. Memorie di un Sindaco, 2001-2011”.

In 120 pagine – ricche di tante immagini che ricordano i vari momenti significativi delle due amministrazioni – Franco Di Bonaventura ripercorre gli anni del suo lavoro “per Roseto”, partendo dalle radici contadine della sua famiglia e raccontando come dalla frazione di Santa Lucia è arrivato al Municipio.

Il volume approfondisce diversi aspetti: dall’identità rosetana alle opere realizzate, dai servizi sociali alla cultura, dal turismo alla sicurezza. Racconti, fotografie, dati per spiegare il modello Roseto degli Abruzzi, che sotto la guida del Sindaco Franco Di Bonaventura è diventata una Città certificata ISO 9001 e ISO 14001, superando i 25.000 abitanti e diventando il primo Comune della costa teramana per importanza e il secondo della provincia dietro il capoluogo. Una città dove, ininterrottamente dal 1998, sventola la Bandiera Blu d’Europa per la qualità di mare, spiaggia e servizi.

Il libro, la cui introduzione è stata curata dal giornalista, scrittore e poeta Renato Minore, si avvale delle testimonianze di Franco Ferrarotti, Walter Mauro, Tonino Valerii, Aldo Forbice, Mario Giunco e sarà in vendita al prezzo di 10 euro. L’eventuale ricavato della pubblicazione, avendo rinunciato l’Autore ai suoi diritti, sarà donato in beneficenza ad associazioni operanti nel territorio di Roseto degli Abruzzi.

Curato da Luca Maggitti – giornalista e collaboratore del sindaco Franco Di Bonaventura dal 2002 al 2011 – il libro sarà presentato a Roseto degli Abruzzi, nel salone della Villa Comunale, Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 21.00.

03/05/2011 8.53