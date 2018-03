Primo maggio, musei e siti archeologici aperti anche in Abruzzo

ABRUZZO. Musei, siti monumentali ed archeologici statali aperti il primo maggio. Anche in Abruzzo sarà possibile trascorrere la Festa del Lavoro all’insegna della cultura e della riscoperta del Patrimonio Artistico.

Con l’obiettivo di migliorare l’offerta culturale e di offrire servizi sempre più adeguati alle esigenze del pubblico, il progetto di apertura straordinaria si svolgerà anche nella nostra regione con il coordinamento dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici che ha aderito all’invito rivolto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali condividendone le motivazioni e lo spirito. “Dopo le aperture straordinarie di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo - spiega il direttore regionale Fabrizio Magani – anche domenica prossima primo maggio, Festa del Lavoro - cittadini e turisti potranno godere dello straordinario patrimonio culturale abruzzese grazie anche alla disponibilità e alla sensibilità del nostro personale “.

Con l’apertura straordinaria in alcuni musei sarà possibile fruire anche di eventi temporanei come la mostra “Sulle Rive della memoria IL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO DEL FUCINO la più grande opera idraulica dell’Italia unita” in corso di svolgimento presso MUSé – nuovo Museo Paludi di Celano e, sempre a Celano ma al Castello Piccolomini si potranno visitare le mostre: “Le Belle e Dolci Madonne del Rinascimento dal Museo Nazionale dell’Aquila” e “Manifatture d’eccellenza in Abruzzo dal Medioevo al Rinascimento: scultura, maiolica oreficeria”.

Si riportano di seguito l’elenco dei siti aperti in Abruzzo:

Provincia dell’Aquila

L’AQUILA

Area archeologica di Amiternum h. 9.00 / 20.00

CELANO

Museo d’Arte Sacra della Marsica h. 08.00 / 20.00

MUSE’ Museo di Paludi h. 8.30 / 19.30

MASSA D’ALBE

Area archeologica Alba Fucens dall’alba al tramonto

SULMONA

Sito archeologico di Sulmona h. 9.00 / 20.00

Provincia di Chieti

CHIETI:

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo h. 9.00 / 20.00

Museo Archeologico Nazionale “ La Civitella” h. 9.00 /20.00

MONTENERODOMO

Area archeologica Iuvanum h. 10.00 / 16.00

Provincia di Pescara

PESCARA

Museo Casa Natale G. D’Annunzio h. 8.00 / 20.00

POPOLI

Taverna Ducale h. 8.00 / 14.00

Provincia di Teramo

CAMPLI

Museo Archeologico Nazionale di Campli h 9.00 / 20.00

29/04/2011 16.51