Amii Stewart canta a Chieti "Per la Vita, contro l’abuso di alcol"

CHIETI. Un concerto "Per la Vita, contro l’abuso di alcol". E’ in programma domenica 8 maggio alle 21 al Supercinema di Chieti ed è stato organizzato dalla Fondazione Luca Romano Onlus di Chieti, in collaborazione con l'associazione culturale Harmonia Novissima di Avezzano.

Testimonial di questo importante messaggio sociale, finalizzato ad affermare il valore della vita soprattutto tra i giovani, sarà la grande cantante statunitense Amii Stewart che si esibirà al Supercinema di Chieti in un concerto con celebri canzoni italiane ed internazionali

In Italia, è in costante crescita il consumo di alcol, soprattutto fuori pasto, fra gli adolescenti. I giovani, specialmente le ragazze, bevono per sentirsi più sicuri e loquaci in gruppo. Bere è considerato "trendy" agli occhi degli amici. L'abuso di alcol, oltre a causare direttamente o indirettamente diverse malattie, registra un triste primato anche come causa di mortalità per incidente d'auto.

In questo evento la musica, di cui Amii Stewart è ambasciatrice riconosciuta internazionalmente, sarà il veicolo per affermare valori solidali, come lo sport, e per contribuire a diffondere tra i giovani la cultura della vita, contro qualsiasi rischio di emarginazione e di autodistruzione.

Amii Stewart, da sempre dimostratasi molto sensibile alle tematiche sociali, è stata in passato in prima linea a dare il suo contributo alla lotta contro la poliomelite in collaborazione con Rotary Club e Croce Rossa Italiana, e fu nominata poi Ambasciatore dell’Unicef.

Il programma del concerto, dove Amii Stewart sarà accompagnata da una band di validi musicisti, spazierà da successi internazionali a celebri canzoni d'autore italiane, dalla canzone napoletana a famosi brani di Battisti, Beatles, Aretha Franklin, eccetera.

26/04/2011 11.11