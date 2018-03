L’Aquila: tradizionale concerto di Pasqua sulle note dello "Stabat Mater"

L’AQUILA. Si terrà il 22 aprile nella basilica di Collemaggio a L’Aquila, il tradizionale concerto di Pasqua de I Solisti Aquilani.

Toccherà a Vincenzo Mariozzi dirigere il coro che interpreterà “Stabat Mater dolorosa” (la madre addolorata stava), un inno mariano del XIII secolo che celebra la passione di Cristo, attribuito a Jacopone da Todi. Il maestro vanta un curriculum d’eccellenza. Primo clarinetto di varie importanti orchestre, dal 1969 Mariozzi ha lavorato nell ’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed oggi unisce al ruolo di direttore e solista, l’attività concertistica in giro per il mondo. Ad affiancare l’artista, da anni alla guida della Associazione I Solisti Aquilani, saranno per l’occasione la Corale Novantanove, Pia Marie Nilsson, soprano e Ettore Maria Del Romano, direttore del Coro.

Il brano oggetto di varie rivisitazioni a partire da Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi e Rossini, verrà presentato a L’Aquila nelle varianti di Boccherini e Tommaso Traetta, due dei maggiori operisti italiani del settecento. L’inno che prima della Riforma liturgica era utilizzato nella celebrazione del venerdì santo, si compone di due parti. La prima inizia con le parole “Stabat Mater dolorosa” ("La Madre addolorata stava") e pone al centro della scena la Vergine che, ai piedi della croce patisce le sofferenze di Gesù. Segue la seconda parte aperta dal lamento del fedele “ Eia, mater, fons amóris” ("Oh, Madre, fonte d'amore") che chiede a Maria di farlo partecipe del dolore di Cristo durante la crocifissione e la Passione.

La vergine ai piedi della croce accoglie le suppliche del fedele che la implora di condividere la passione di Cristo fino alla gloria del paradiso. Il tutto si risolve in una contemplazione dignitosa e contenuta della morte di Gesù che non viene drammatizzata ma vissuta come il preludio della salvezza eterna tramite la resurrezione. Una parentesi di umana sofferenza resa ancora più vivida dall’interpretazione del coro e degli attori.

L’orchestra alterna un coro che cede lentamente spazio al recitativo accompagnandolo in sottofondo con discrezione.

