Cultura: Preziosi ritorna a L'Aquila con Don Giovanni

L’AQUILA. Grande ritorno all'Aquila dell'artista Alessandro Preziosi per la presentazione del libro del giornalista Antonio Di Muzio "Il teatro all'Aquila e in Abruzzo. Tsa, cronaca e storia" (Ricerche&Redazioni, 2015).

Un libro che sta riscuotendo successo anche fuori regione vista la grandezza e l'importanza dei personaggi trattati che hanno calcato i palcoscenici di tutti i teatri abruzzesi. Ormai e' stata definita un'enciclopedia grazie agli oltre 3.500 nomi citati e alla storia risalente dal teatro di Amiternum fino alla direzione artistica di Alessandro D'Alatri e all'ammissione del Tsa ai Tric (Teatri di Rilevante Interesse Culturale).

L'appuntamento e' per il 31 marzo alle 15.30 all'Universita' degli studi dell'Aquila nell'aula magna del dipartimento di scienze umane, in viale Nizza 14 (ex San Salvatore), concessa dall'Ateneo che ospitera' questo grande artista che ha diretto il Teatro Stabile d'Abruzzo (Tsa) per tre anni, fino al novembre 2014. L'Universita' aquilana - la rettrice, professoressa Paola Inverardi, e il docente di Storia Contemporanea, nonche' capo di Dipartimento, il professor Alfio Signorelli, che parteciperanno all'incontro insieme all'autore del volume - ha accolto con entusiasmo questo appuntamento che permettera' agli studenti, agli appassionati di teatro e alla cittadinanza di incontrare un grande personaggio del teatro e del cinema. Moderera' la giornalista Simona Malavolta.

Preziosi ha partecipato anche alla stesura del volume di Di Muzio (che racconta anche l'avventura di Preziosi all'Aquila) con un suo "intermezzo" e le splendide foto di Noemi Commendatore e di Luigi Baglione riguardanti gli spettacoli del "Cyrano" e del "Don Giovanni" (coproduzione Khora.Teatro-Tsa). In particolare, quelle di Luigi Baglione verranno esposte per l'occasione nell'Aula Magna dell'Universita' aquilana. Nel contempo si parlera' del rapporto tra Universita', Tsa e Teatri del territorio che negli anni passati ha portato a fruttuose collaborazioni ed eventi descritti nel volume di Antonio Di Muzio.

Poi la sera alle 21, spettacolo unico di Alessandro Preziosi all'Auditorium della Guardia di Finanza dell'Aquila, con il suo "Don Giovanni" per la stagione del Tsa che chiude la sua fortunata tournee nel capoluogo abruzzese. Il "Don Giovanni", infatti, ha superato le 100 repliche e i 70mila spettatori (sold-out in molti teatri tra cui in quello aquilano per martedi' dove circa 300 persone non sono riuscite a trovare i biglietti) risultando uno degli spettacoli di maggiore successo e tra i piu' visti della stagione.