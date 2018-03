Pescara, Raffaele De Ritis nuovo presidente Ente Manifestazione Pescaresi

PESCARA. Lo scorso 29 dicembre si e' tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente Manifestazione Pescaresi (Emp), da cui e' scaturita la nomina di Raffaele De Ritis al ruolo di presidente, con votazione unanime da parte del Consiglio.

Nella stessa seduta, il Consiglio di amministrazione ha nominato come vice presidente Paolo Ferri. Raffaele De Ritis, nato a Pescara nel 1967, e' regista ed esperto in gestioni culturali internazionali con esperienze in Europa e Usa.

E' stato commissario presso il ministero dello Spettacolo, consulente Rai e della Scuola Nazionale di Cinema, ha curato progetti per il Dipartimento cultura di Barcellona, il Teatro Stabile Price di Madrid, il Lincoln Center di New York, il Theatre Princesse Grace di Montecarlo, la Biennale di Venezia, il Festival di Spoleto.

E' stato regista associato per Cirque du Soleil in Canada. Autore di libri e studioso, tiene corsi e conferenze in tutto il mondo. Considerato uno dei massimi esperti al mondo di arti circensi, e' noto a Pescara per aver creato nel 2007 il festival Funambolika.

Paolo Ferri, 43 anni, nato e residente a Pescara, e' operatore culturale e giornalista pubblicista free lance principalmente nel settore cultura e spettacoli, anche come comunicatore ed organizzatore di eventi. De Ritis succede a Sandro Damiani nella presidenza dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, giunto quest'anno al sessantacinquesimo anno di attivita'. Ente morale privato, i cui soci a pari diritto sono il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara, la Camera di Commercio di Pescara e la Fondazione Pescarabruzzo, l'Ente Manifestazioni Pescaresi gestisce due strutture, il Teatro D'Annuzio e l'Auditorium Flaiano, di cui organizza la programmazione estiva, caratterizzata da eventi di punta quali Pescara Jazz e Funambolika.