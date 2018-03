Musica, Cantagallo jr in concerto tra Montesilvano e India

MUSICA. MONTESILVANO. Nuovo appuntamento con i concerti della Nuova Scuola di Musica del Comune di Montesilvano, diretta dal maestro Michele Di Toro. A salire sul palco della Sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni, venerdì 5 dicembre, alle ore 21:00, sarà Niccolò Cantagallo, figlio dell'ex sindaco di Montesilvano Enzo Cantagallo.

Il giovane pianista pescarese, 21 anni, eseguirà musiche di Chopin e Schumann. Cantagallo che ha respirato musica sin da piccolo, ha intrapreso gli studi all'età di 5 anni, sotto la guida del nonno Antonio Piovano, pianista e compositore. Nel 2002 viene ammesso all'ISSM Braga di Teramo, nella classe del maestro Piero Di Egidio, con il quale si è diplomato a 16 anni riportando la votazione di 10 e lode e menzione d'onore.

Giovanissimo, all'età di 14 anni, ha debuttato con una tournée negli Stati Uniti, come solista ed in duo con lo zio Luigi Piovano, violoncellista, direttore d'orchestra e primo violoncello dell'orchestra Santa Cecilia di Tokio. Vincitore di Primi Premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, ha suonato come ospite per la settimana mozartiana, chiamato dall'ONU a commemorare con un concerto il 160° anno della base militare di Brindisi. A giugno 2012 è uscito il suo primo CD, dal titolo “Pagine Romantiche”, per l'etichetta Wide Classic e a giugno 2013 ha pubblicato un volume con un CD annesso, da lui inciso, contenente la biografia e tutta l'opera pianistica del nonno. Autore per riviste musicali, ha pubblicato a giugno 2014 un suo volume "I Corso di Solfeggio" per la casa editrice Berben ed è in uscita il “II Corso”.

Dal 13 giugno sarà per un mese in tournée in India dove toccherà le principali città e terrà una Master Class a Kalimpong nella più grande scuola musicale indiana.

«Il mese di dicembre sarà ricco di appuntamenti per la Nuova Scuola di Musica – ha commentato il direttore Michele Di Toro-. Iniziamo venerdì 5 dicembre con le note di questo giovane e interessante pianista, e proseguiremo con il concerto che sarà ospitato venerdì 12 dicembre nel centro commerciale Porto Allegro con un omaggio a Ennio Morricone e con il concerto di Natale del 17 dicembre. Speriamo con questi eventi di avvicinare il maggior numero di persone alla musica, in tutte le sue sfaccettature».