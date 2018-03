Montesilvano. Michele Di Toro è il direttore artistico della Nuova Scuola di Musica

MONTESILVANO. E' il pianista e compositore Michele Di Toro il direttore artistico della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano. Classe 1974, Michele Di Toro si diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale presso il Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara e consegue il Diploma d’Esecuzione all'unanimità, presso L’Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi.

Ha proseguito gli studi dal pianismo “classico” ma viene presto influenzato dai linguaggi musicali afroamericani che lo portano a frequentare i Civici Corsi di Jazz a Milano. La sua avventura jazzistica passa per il Ragtime e per le pagine dei grandi pianisti dello “stride” ed è ispirata soprattutto dalla sensibilità musicale e dall’improvvisazione di Jarrett.

La tecnica e le conoscenze acquisite con gli studi classici ed una innata capacità d’improvvisazione gli consentono di interpretare autori classici con un linguaggio contemporaneo e prevalentemente jazzistico. Vince numerosi concorsi nazionali ed internazionali.



Si è esibito con vari artisti, tra cui Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Franco Cerri, Irio De Paula, Alain Caron, Barbara Casini, Tiziana Ghiglioni, Roberto Prosseda e l’Ensemble di archi e fiati della Berliner Philarmonica Orchestra.

«Sono molto orgoglioso della nomina ricevuta – ha commentato il neo direttore -. Ho intenzione di costruire un programma che possa salvaguardare quanto è stato già fatto di positivo in questi anni, ponendo in rilievo gli insegnanti che compongono il corpo docenti della Scuola, e proponendo loro novità nell'offerta formativa sia della sezione classica che di quella moderna. Ritengo la meritocrazia un valore assoluto e mi auguro di scovare veri talenti musicali così da valorizzarli nel modo più adeguato».