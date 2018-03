Al via l’Agosto Guardiese 2014, c’è anche Rossana Casale

GUARDIAGRELE. Anche quest’anno sono molti e per tutte le preferenze gli eventi previsti nel calendario dell’evento, "Agosto guardiese 2014 - natura, arte, spettacolo e cultura".

Natura e arte stanno ad indicare il contesto nel quale si svolge il nostro programma di eventi, un contesto naturalistico e paesaggistico straordinario che fa da cornice ad un borgo antico, che racchiude a sua volta come uno scrigno una grande patrimonio artistico e monumentale.

Tra gli eventi in programma, quelli radicati nella tradizione e sempre molto apprezzati, come la Notte Bianca, sempre più ricca di musica, intrattenimento e gastronomia, il Bolognino d’Oro di Alfredo Scogna, che avrà una veste ancora rinnovata per l’integrazione tra una serata talent, grazie ad un master con Ciro Barbato, e una serata classic. Ancora tante serate dedicate alla musica, di generi molto diversi. In particolare, una menzione per il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese e il concerto Jazz con Rossana Casale. Molte serate saranno dedicate al teatro, non solo con la Rassegna di Teatro Dialettale “Città di Guardiagrele”, giunta alla 4^ edizione, ma anche con altri spettacoli teatrali di generi diversi, come “Due dozzine di rose scarlatte”, la nuova opera della giovane Compagnia della Civanza e “Tre volte Dio” del Teatro Simurgh. Opere tutte da apprezzare.

Non mancherà “Pappappero”, la Mezzanotte Bianca dei Bambini.

Le feste patronali in onore di San Donato e Sant'Emidio, dal 6 all’ 8 agosto, spazieranno dalla musica napoletana alla musica della Banda Giovanile e al cabaret di N’Duccio.