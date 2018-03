Torna “Montesilvano Scrive”, il Festival della Narrazione. Aperte le iscrizioni

MONTESILVANO. Dopo il successo della passata edizione del festival letterario “Montesilvano Scrive” (tra gli scrittori ospiti, Dacia Maraini, Paolo Giordano e Antonio Scurati) il Comune di Montesilvano annuncia la sesta edizione del festival letterario per i giorni del 29, 30 e 31 di agosto nell’incantevole scenario del borgo di Montesilvano Colle.

L’ideatore e direttore artistico Alessio Romano, giovane scrittore di Montesilvano, punta ancora sulla fortuna formula del Match d’Autore, un contest di scrittura creativa che prevede prima una fase di preselezione anche attraverso l’utilizzo dei social network e poi, per i finalisti, una vera e propria sfida di fronte al pubblico e a una giuria di esperti (scrittori, editori e giornalisti).

Per partecipare bisogna inviare un racconto – in prosa e a tema libero – che non deve superare il limite di 3.000 battute (spazi inclusi) entro la mezzanotte del 20-08-2014 all’indirizzo mail “montesilvanoscrive@gmail.com” insieme a propri dati anagrafici e un recapito telefonico. Tutti i testi saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Festival Letterario “Montesilvano Scrive” dove gli utenti potranno votare i racconti in gara attraverso il tasto “Mi Piace”.

I racconti potranno essere votati fino al 24.08.2014; in quella data verrà stilata la Classifica Popolare: ovvero la classifica dei testi che avranno avuto più voti. Una Classifica di Qualità verrà, invece, stilata dallo scrittore e giornalista Enzo Verrengia. Grazie alla media di queste due classifiche saranno individuati i 16 finalisti che si sfideranno nei due gironi del “Match d’autore”. In ogni serata del Festival il pubblico presente e una giuria di qualità sceglieranno due racconti che accederanno alla finalissima di domenica 31 agosto. Il primo classificato del Match d’Autore vincerà il Gufetto di Montesilvano Scrive, la simpatica mascotte diventata il simbolo della manifestazione, e il suo racconto verrà pubblicato su tutti i media partner dell’iniziativa. In palio anche buoni per l’acquisto di libri e bottiglie di vino abruzzese.