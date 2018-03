Sirent Fest, cresce l'attesa. Attesi migliaia di spettatori, ordinanza per limitare al minimo i disagi

VASTO. C'è grande attesa in Città per la prima edizione del Vasto Siren festival in programma dal 24 al 27 luglio.



Per tre giorni saranno proposti musica, concerti, animazione, proiezione di film e documentari musicali e specialità enogastronomiche naturalmente abbinati ai concerti e ai dj set.



Il centro storico e la Marina diventeranno dei grandi contenitori di musica, spettacoli ed animazione. L'Amministrazione Comunale, consapevole del fatto che potrebbero esserci dei disagi per residenti e non, ha emanato una ordinanza, dalle ore 7 di domani 23 luglio alle ore 14 di lunedì 28 luglio di divieto di transito e sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade e piazze: Piazza del Popolo, Via San Pietro (tratto compreso da Via Barbarotta a Piazza del Popolo), Via Barbarotta, Via Buonconsiglio, Corso Dante (tratto compreso da Corso Palizzi a Via Adriatica), Piazza Spaventa, Via SAntonio, Piazza Caprioli, Va Adriatica (tratto compreso dall'intersezione con Corso Dante all'intersezione con Via Magnacervo), Via Rapisardi. Sono esclusi dai predetti divieti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

I possessori degli abbonamenti della manifestazione hanno la possibilità di ritirare alla segreteria di Palazzo Mattioli una tessera gratuita per usufruire del servizio di trasporto urbano. Un modo, questo, per evitare l'aumento del traffico urbano e favorire la visita degli angoli più belli della città ai graditi ospiti.



Con la Sangritana, infine è stato predisposto un servizio navetta da Vasto Marina a Vasto alta e viceversa fino a tarda ora.

«Si tratta di un evento di caratura nazionale - ha sottolineato stamane il Sindaco Luciano Lapenna - uno dei più importanti del cartellone delle manifestazioni predisposto dall'assessorato al turismo, che richiamerà in città tantissimi appassionati, anche turisti che per la prima volta saranno presenti nella nostra Città. Insomma, per Vasto e la sua vocazione turistica una promozione notevole sotto ogni punto di vista».

Tra gli altri, ospiti della manifestazione, venerdì 25 luglio, ci saranno gli attesi The National, Dry the river, The soft moon, The drones, Adriano Viterbini, Boxerin club, Jennifer Gentle, Movie star junkies, Ninos du Brasil.

Il 26 sarà la volta di Mogwai, John Grant, Fuck buttons, Tycho, Alexis Taylor, Anna von Hausswolff, Camilla Sarksss, Thony Bradipos IV, Joycut, Might at night, Jd Samson, Tiger shit tiger e Umberto Palazzo.

tra gli artisti più attesi ci sono i The National, gruppo musicale indie roch formatosi a Brooklyn ed attivo dal 1999. I The National e Mogwai si esibiranno in Piazza del Popolo. Le altre location del festival saranno il cortile di Palazzo D'Avalos e i suoi Giardini Napoletani l'Arena delle Grazie e i lidi di Vasto Marina da Mimì e la Ciucculella.