Premi Flaiano, domenica premiazione a piazza Salotto: Virzì, Insinna, Preziosi e Cortellesi

PESCARA. Saranno consegnati domenica 20 luglio in Piazza della Rinascita a Pescara i Premi Internazionali Flaiano.

Per la narrativa il vincitore è Sebastiano Vassalli con "Terre selvagge" (Rizzoli): un vero racconto dal forte tratto orale, con gli indugi, le riprese, i lacci seduttivi, le piccole strategie comunicative del genere. Per il cinema saranno premiati Istvan Szabo per la carriera, Paolo Virzi per la regia de "Il capitale umano", gli interpreti Paola Cortellesi e Marco Giallini, rispettivamente per "Sotto una buona stella" e "Tutta colpa di Freud", l'esordiente pescarese Lucrezia Guidone per la sua interpretazione in "Noi quattro", Enrico Maria Artale, Premio del Pubblico e della Giuria tecnica della sezione in competizione, Nuovo Cinema Italiano-Concorso MIBACT, con il film "Il terzo tempo". Sempre per il cinema un riconoscimento speciale a Alessandro Siani.

Per la televisione saliranno sul palcoscenico di Piazza della Rinascita Flavio Insinna per la conduzione, Giacomo Zito per il programma culturale Destini Incrociati Hotel, Alessandro Preziosi per "Per amore del mio popolo", Micaela Ramazzotti per "Un matrimonio" e Armando Torno per il programma radio "Musica Maestro".

Infine per il teatro riceveranno il Pegaso d'oro Luca De Filippo per la carriera, il regista Elio De Capitani per "Morte di un commesso viaggiatore", gli interpreti Vincenzo Salemme per "Il diavolo custode" e Milena Vukotic per "C come Chanel." L'autore e regista Massimo Romeo Piparo e il protagonista Feysal Bonciani verranno premiati per il musical "Jesus Christ Superstar", edizione speciale del ventennale.

Hanno presieduto le giurie, per la letteratura Dacia Maraini, per il cinema Giuliano Montaldo, per la televisione Ugo Gregoretti e per il teatro Masolino D'Amico.

La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 20,30 con ingresso libero (in caso di maltempo al Pala Elettra in Via Elettra - Pescara)) e sarà condotta da Arianna Ciampoli.