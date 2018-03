I Nuovi Baccanali 2014: la grande festa del vino a Tollo

TOLLO. Torna per il 3° anno consecutivo la fortunata manifestazione dedicata alla cultura del vino e del gusto “I Nuovi Baccanali 2014 – La Grande Festa del Vino di Tollo”

L’iniziativa vuole rappresentare un momento di riflessione e di celebrazione della cultura del vino.

«Il territorio rurale e le sue produzioni tipiche», spiegano i promotori, «sono uno dei patrimoni più suggestivi della cultura di un paese. Per chi vive in aree vocate la tutela e la promozione di questa ricchezza sono una grande opportunità. Tollo, istituzioni e produttori, devono puntano sulla valorizzazione enogastronomica».

Questo evento è divenuto un appuntamento fisso sempre più ricco di contenuti e collaborazioni.

L’intento secondo gli organizzatori «vuole contribuire a costruire una rete di risorse, in cui possano trovare spazio e vetrina gli imprenditori dei settori enogastronomico e turistico, agricolo ed artigianale, gli enti, i consorzi, le associazioni, pro-loco e quelle di categoria in primis, e tutte quelle parti attive che investono quotidianamente nello sviluppo locale e rappresentano al meglio l’imprenditoria del nostro territorio».

I numeri dei Nuovi Baccanali 2014: 5 cantine, 7 ristoranti e altri esercizi commerciali.



L’evento è arricchito da un workshop di pittura en plein air dal titolo Bottarte 2014 in cui 11 artisti dipingeranno in estemporanea 11 botti su tematiche del vino e del territorio. Cucino DiVino vedrà gareggiare tante massaie e cuoche/i provetti sul miglior piatto abbinato al vino Passerina, protagonista di questa edizione.

Non manca la parte dedicata alla convegnistica con un convegno su vino, enogastronomia e crisi a cui interverranno esperti e uomini delle istituzioni.



Appuntamento a Tollo dal 18 al 20 luglio.