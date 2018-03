Abruzzo.Giostra Cavalleresca, Minetti: «onorata di essere la vostra regina»

SULMONA. Entra nel vivo la Giostra Cavalleresca di Sulmona con la presentazione del Palio della ventesima edizione.

Una cerimonia ricca di eventi quella che si è tenuta ieri pomeriggio nell’affollato chiostro dell’ex Convento di Santa Chiara, inaugurata con un breve spettacolo della Compagnia teatrale sulmonese “Arianna”, tratto dalla rappresentazione “Alleluja Brava Gente”.

A tirare via il drappo del Palio, che si contenderanno Borghi e Sestieri nel torneo di piazza Maggiore del 26 e 27 Luglio 2014, per il secondo anno consecutivo, è stata la cantante e atleta, Annalisa Minetti, madrina della Giostra cavalleresca, la quale ha sfilato indossando le vesti di una regina nel corteo storico lungo Corso Ovidio. Alla cerimonia, presieduta dal commissario reggente dell'associazione culturale Giostra Cavalleresca, Domenico Taglieri, hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli, insieme ai capitani dei Borghi e Sestieri e al popolo della Giostra.

Il XX Palio della Giostra Cavalleresca è opera dell'artista Alessandro Angeletti di Roma, vincitore del concorso “Un Bozzetto per il Palio”, giunto alla VII edizione. Nel dipinto è rappresentata la continuità storica tra la Giostra antica e moderna. Consegnato al professor Giuseppe Fatati di Terni il Premio nazionale Alba, alla sua prima edizione, dedicato all’alimentazione, benessere e ambiente, ideato da Alba Auxilia provider Ecm e Giostra Cavalleresca.

«Sono onorata di indossare gli abiti della vostra regina. Mi sento parte della vostra famiglia da circa due anni, perché mi avete portato fortuna. Spero che accada lo stesso per gli Europei del 20 Agosto prossimo» ha affermato Annalisa Minetti.

Donata ai sette Capitani dei Borghi e Sestieri la “Presentosa”, manufatto della tradizione abruzzese, realizzata dai pazienti del Centro diurno “Giuliana Fapore” (Centro di salute mentale di Sulmona), nell’ambito del progetto “Elastica- Mente”, curato dalla psicologa Mariachiara Pagone, presentato nell’evento di apertura del cartellone della Giostra. Il gioiello sarà indossato dalle dame durante il corteo che sfilerà nella Giostra cavalleresca di Sulmona il 26 e 27 Luglio. Ad illustrare l’iniziativa è stato Vittorio Sconci, direttore del dipartimento di salute mentale della Asl 1.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale, Di Pangrazio, autore della legge regionale sulle manifestazioni storiche abruzzesi, ha auspicato che la Giostra di Sulmona abbia un posto di rilievo all’Expo 2015 a Milano, in rappresentanza dell’Abruzzo.

«Intorno alla Giostra fioriscono tante iniziative» ha affermato il commissario dell’associazione Domenico Taglieri. «Oggi sono presenti scienza, cultura e sport: questo vuol dire che la Giostra cresce sempre più, unendo diverse discipline». Dal commissario reggente è arrivato, infine, l’appello a sostenere la Giostra Europea che quest’anno coinvolgerà nove delegazioni internazionali.