Raf e Scialpi in concerto per l’estate di Pineto

PINETO. Raf a Scerne il 3 agosto, i Sud Sound Sistem al Parco della Pace il 13 agosto, i concerti all'alba alla Torre di Cerrano, la Notte Bianca dello Sport e del Tempo libero a Pineto il 19 luglio.

Sono alcuni degli appuntamenti più importanti del cartellone estivo del Comune di Pineto che è stato presentato ieri mattina presso la Sala Corneli di Villa Filiani alla presenza del sindaco Robert Verrocchio, del vicesindaco e assessore alle Manifestazioni Cleto Pallini e della giunta.

«Abbiamo dovuto correre al massimo perchè abbiamo dovuto predisporre un cartellone estivo in tre settimane dopo sette mesi di commissariamento del Comune - ha dichiarato il vicesindaco Pallini - ma grazie all'impegno di tutti sono convinto che siamo riusciti ad offrire a Pineto un'estate all'altezza».

«Tutte le sere Pineto avrà un evento per i turisti e per i nostri cittadini, e avremo anche appuntamenti di valore - ha proseguito il vicesindaco - Voglio ringraziare le tante associazioni, i comitati e le associazioni di categoria che hanno dato il cuore per realizzare la stragrande maggioranza delle manifestazioni che vediamo nel nostro cartellone, a cui noi abbiamo voluto dare una mano pur nelle grandi ristrettezze di bilancio che oggi hanno tutti i comuni. È anche grazie a loro se Pineto avrà la sua estate».

Tra gli appuntamenti, anche la mostra di auto d'epoca che si svolgerà il 2 agosto nel parco di Villa Filiani, dove sarà ospite il cugino del famoso pilota Tazio Nuvolari, lo spettacolo della compagnia teatrale belga di Louvière, il concerto di Scialpi a Pineto centro il 16 agosto, e il Carnevale sotto le stelle che si terrà il 26 luglio.

Una prima assoluta per Pineto sarà la Notte Bianca dello Sport e dell'Ambiente, il cui programma dettagliato verrà presentato nei prossimi giorni. «Sarà un momento molto importante perchè per la prima volta il nostro sport avrà una vetrina importantissima - ha dichiarato l'assessore allo Sport Gabriele Martella - Parteciperanno molte società, e il programma partirà dalle 21 di sabato 19 luglio e andrà avanti sino all'alba di domenica».

Non solo eventi. Nel corso della conferenza stampa sono state anche presentate altre misure per l'immagine e il turismo di Pineto, vale a dire la riattivazione del bike sharing e la riqualificazione di tutte le aiuole di Pineto. «In pochi giorni, insieme ai miei assessori, abbiamo lavorato pancia a terra per dare ai pinetesi e ai nostri turisti ciò che meritano», ha spiegato il sindaco.

Primo fra tutti, il bike sharing, che verrà riattivato tra pochissimi giorni. «Penso sia un servizio importantissimo per una città come la nostra, perchè era molto apprezzato dai turisti che così potranno tornare a gustarsi Pineto e la sua pista ciclabile in tutta tranquillità, anche decongestionando il traffico cittadino».

Poi, aiuole messe a nuovo in tutta Pineto. «Io e il mio vicesindaco abbiamo lavorato sin dall'inizio su questo fronte, perchè pensiamo che il decoro sia cruciale per una città come la nostra - ha aggiunto Verrocchio - Lo stiamo facendo insieme a tanti privati, perchè ognuno di loro ha 'adottato' una zona, e già in questi giorni potrete vedere i primi operai che si prenderanno cura dei nostri spazi verdi».