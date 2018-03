Dal 10 al 20 luglio il primo "Botticelli Photo Fest"

FOSSACESIA. Una nuova iniziativa arricchisce il programma estivo del Parco dei Priori di Fossacesia. Infatti, dal 10 al 20 luglio prossimi è prevista la prima edizione del "Botticelli Photo Fest", un evento, promosso in collaborazione con l'associazione culturale fotografica "Collettivo Botticelli" di Pescara.

Il vernissage è previsto giovedì 10 luglio prossimo dalle 19. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21, con alcune aperture straordinarie fino alla mezzanotte. Gli eventi collaterali prevedono workshop, letture portfolio, laboratori di disegno, raduni di appassionati di Instagram, cene e degustazioni tematiche, spettacoli teatrali, concerti, recital e social dance.

Gli oltre 300 metri quadrati di locali del Parco dei Priori ospiteranno 8 progetti fotografici, differenti sia per soggetti che per stili, ma tutti legati dalla tematica comune del racconto del territorio abruzzese contemporaneo. Il giorno del vernissage sarà possibile iscriversi gratuitamente al concorso: in quella sede si riceverà l’elenco dei temi suggeriti per la partecipazione. I concorrenti dovranno produrre un progetto fotografico di 12 foto e consegnarlo all’organizzazione entro il 18 luglio. Il 20 luglio, in occasione del finissage, saranno assegnati i premi ed i riconoscimenti.

Giovedì 10 luglio

§ 19.00 | 21.00 – Vernissage

§ 22.00 | 23.00 – Spettacolo teatrale “Banditen”, scritto, diretto e interpretato dalla Compagnia dei Guasconi

Sabato 12 luglio

§ 17.00 | 20.00 – “Quel che non ho disegnato io non l'ho visto”: laboratorio di disegno dal vero nel chiostro di San Giovanni in Venere con Michele Montanaro

§ 18.00 | 20.00 – Incontro con Emanuela Amadio sul rapporto tra fotografia e musica

§ 20.00 | 06.00 – “Dal tramonto all’alba” con Igers Abruzzo

Domenica 13 luglio

§ 17.00 | 21.00 – Workshop di fotografia stenopeica con Pinolina (1° parte)

§ 19.00 | 21.00 – Revisione foto “Dal tramonto all’alba” con Igers Abruzzo

Lunedì 14 luglio

§ 17.00 | 21.00 – Workshop di fotografia stenopeica con Pinolina (2° parte)

§ 22.00 | 23.00 – Recital di Paolo Maria Cristalli

§ 23.00 | 00.30 – Concerto del Cromaticoro

Martedì 15 luglio

§ 9.00 | 19.00 – Workshop “Taccuini di viaggio e fotografia istantanea” a cura di Marco Pallini (1° parte)

§ 14.30 | 19.30 – Lettura portfolio a cura di Stefano Schirato

§ 20.00 | 22.00 – Cena con l’autore: Stefano Schirato

Mercoledì 16 luglio

§ 9.00 | 19.00 – Workshop “Taccuini di viaggio e fotografia istantanea” a cura di Marco Pallini (2° parte)

Giovedì 17 luglio

§ 15.00 | 20.00 – Workshop di manipolazione di Polaroid con Paolo Angelucci

§ 19.00 | 20.00 – Presentazione del Photo Fest presso Associazione Itaca, Palazzo Mayer, Fossacesia

§ 20.30 | 22.30 – Degustazione in collaborazione con Associazione Itaca presso Agriturismo Casale San Giovanni

§ 22.30 | 00.00 – Spettacolo di tango-teatro-canzone “La cita de Maléna”

Venerdì 18 luglio

§ 15.00 | 20.00 – Lettura portfolio con Giovanni Tavano

§ 20.00 | 22.00 – Cena con l’autore: Giovanni Tavano

§ 22.00 | 00.00 – Concerto de I Missili

Sabato 19 luglio

§ 10.00 | 19.00 – Workshop di ritratto fotografico con Andrea Buccella presso Casa Museo Palazzo Mayer

§ 20.00 | 22.00 – Cena con l’autore: Andrea Buccella

§ 22.00 | 01.00 – Performance di writers e DJ set

Domenica 20 luglio

§ 10.00 | 13.00 – InstaWalk con Igers Abruzzo

§ 16.00 | 18.00 – Revisione e stampa foto con Igers Abruzzo

§ 19.00 | 21.00 – Finissage

§ 22.00 | 01.00 – Social dance con Abruzzo Swing Dance Society