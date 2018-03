Flaiano Film Festival, al via la nuova edizione. Omaggio Troisi e Sorrentino

PESCARA. Al via la 41/a edizione del Flaiano Film Festival a Pescara.

Come da tradizione ormai consolidata, la manifestazione si aprirà con il Flaiano cinema che è stato presentato questa mattina. La sezione che vede già dal 4 giugno scorso la proiezione di film presso il Mediamuseum, vedrà lo svolgimento di due momenti principali.

Dal 27 giugno al 6 luglio la proiezione dei film che si terrà al Multiplex Arca di Spoltore, mentre dal 7 al 20 luglio il 'Flaiano in piazza', con la proiezione di film in sei piazze della città.

«Un esperimento - ha spiegato il presidente del Flaiano Edoardo Tiboni - che l'anno scorso ha riscosso un grande successo di pubblico e che così abbiamo deciso di riproporre, portando le piazze interessate da quattro a sei, e prediligendo ancora una volta il contatto diretto con il pubblico».

Si tratta di: Largo Madonna, San Donato, Piazzale Vittoria Colonna, Parco Florida, Piazza Marino Di Resta e Piazza della Rinascita che ospiterà, come l'anno scorso, la serata finale della 41esima edizione del Premio Flaiano il 20 luglio.

Tra le varie decine di film proposti ci saranno fra gli altri: La Grande Bellezza; Sole a catinelle; Ricomincio da tre; Il Postino; L'Amore all'Improvviso; Vacanze Romane.

Omaggio dunque al grande Massimo Troisi, il cui ventennale della morte è ricorso il 4 giugno scorso.

Il vice presidente del Premio Flaiano, Dante Marianacci ha detto che si terrà, nell'ambito della manifestazione una speciale sezione dedicata all'Europa, in concomitanza con l'inizio della presidenza italiana del semestre europeo della Ue.

Questa mattina il neo sindaco, Marco Alessandrini, ha chiarito che nel momento del suo insediamento sono stati trovati pochi soldi nelle casse per Turismo e Cultura ma assicurato che l’impegno per sostenere il Flaiano non mancherà.