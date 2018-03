Francavilla al Mare, sabato sera il premio Oscar Bacalov

FRANCAVILLA AL MARE. Il pianista e compositore Luis Enriquez Bacalov, premio Oscar per le musiche del film "Il Postino", e la cantante italiana Antonella Ruggiero. Saranno loro le stelle dell’edizione 2014 del “Cicognini Festival”.

Il concerto di Bacalov – gratuito - è in programma sabato 21 giugno alle ore 21:30, presso il Museo Michetti di Piazza San Domenico; mentre l’esibizione di Antonella Ruggiero – anch’essa gratuita - si terrà in Largo Modesto della Porta domenica 22 giugno 2014, sempre alle ore 21:30. La perfomance della Ruggiero sarà divisa in due fasi: nella prima esibizione la faranno da padrone le colonne sonore di Alessandro Cicognini; nella seconda, invece, l'artista proporrà i suoi successi e quelli dei Matia Bazar, dei quali è stata uno dei membri fondatori.

«Si tratta – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo, Andrea Di Peco – di una due giorni imperdibile, dedicata al grande maestro Alessandro Cicognini, francavillese d’adozione, scomparso a Roma il 9 novembre 1995. Un artista imprescindibile nel panorama culturale e cinematografico del Novecento, grazie alle sue collaborazioni con Vittorio De Sica, che hanno portato a realizzare musiche da film memorabili ed indimenticabili, legate soprattutto a pellicole del calibro di ‘Sciuscià’ e ‘Ladri di Biciclette’».



Il “Cicognini Festival”, giunto ormai alla quarta edizione, è ideato da Davide Cavuti e dal Comune di Francavilla al Mare: «La cultura cinematografica in generale e, nello specifico, le musiche da film – conclude l’assessore alla Cultura e al Turismo – grazie alle loro molteplici potenzialità, stanno diventando un validissimo strumento di promozione culturale e turistica del nostro territorio, ed è per questo che intenzione della nostra Amministrazione Comunale è quello di far divenire il ‘Cicognini Festival’ un appuntamento fisso e imperdibile dell’inizio di ogni estate di Francavilla».



LA VIABILITA’

Dalle ore 20 a fine manifestazione di domenica 22 giugno su Viale Nettuno (da Via Rimini a Via Spalato): divieto di transito con transenne; rotatoria Via Pola – dalle ore 19:00 (dal civ. n. 2 di Viale Nettuno al civ. n. 18 di Via Pola): divieto di sosta con rimozione, area riservata agli autobus; Piazza Santa Liberata: divieto di transito per il sottovia di Via Riccione; Viale Kennedy (da Via Ancona a Piazza Modesto della Porta): divieto di sosta con rimozione; Incrocio Via Bolzano-Via Gorizia: divieto di transito con transenne; Preavviso Via Pola-Via Fiume: divieto di transito a mt 500; Preavviso Viale Nettuno-Via Venezia: divieto di transito a mt 300; Incrocio Viale Kennedy-Via Ancona: apposizione di transenna.

Il flusso dei veicoli proveniente da Sud sarà deviato sulla Via Adriatica all’altezza di Via Spalato (divieto di transito con transenne) con preavviso in Via Cattaro. I mezzi di soccorso saranno parcheggiati nel tratto di Viale Nettuno da Via Rimini a Piazza B. Croce. La linea di trasporto urbano della G.T.M. farà capolinea all’incrocio tra Viale Nettuno e Via Pola a partire dalle ore 20:00.