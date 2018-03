Ad Alba Adriatica il ‘papà’ di Blob e il produttore della serie tv Gomorra

ALBA ADRIATICA. Domenica 15 e lunedì 16 giugno saranno ospiti a Villa Flajani, a partire dalle 20:30:

Ciro Giorgini, Enrico Ghezzi e Gianluca Arcopinto (produttore della serie tv Gomorra) per la prima edizione della rassegna cinematografica “Conversazioni Visive“.

Si inizierà domenica 15 alle 20:30 con l’intervento di Ciro Giorgini (autore del programma televisivo “Fuori Orario, cose (mai) viste”- Rai 3) che presenterà al pubblico “Torpedo Squadron” cortometraggio di John Ford ed a seguire “Don Quixote”, dei frammenti del film incompiuto di Orson Welles. Sarà poi la volta di Enrico Ghezzi (autore dei programmi televisivi “Blob” e “Fuori Orario, cose (mai) viste”- Rai 3) che proporrà la visione di due capolavori Edgar Ulmer: “Bluebeard” e “Damaged Lives”.

Lunedì, alle 20:00, interverrà Gianluca Arcopinto (autore e produttore della serie tv Gomorra) che presenterà al pubblico il suo libro: “Un fiume in piena. Storie di un’altra Scampia” ispirato e scritto proprio durante la realizzazione del telefilm. Al termine della presentazione verrà proiettato il film di Daniele Gaglianone “La mia classe” (prodotto dallo stesso Arcopinto). La serata sarà introdotta da Leonardo Persia (redattore di “Rapporto Confidenziale” e docente universitario), a moderare gli incontri la giornalista Rai Daniela Senepa.

La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la casa di produzione Minimal Cinema (sotto a direzione artistica di Betty L’Innocente e Claudio Romano) e l’associazione culturale Martinbook; il patrocinio del comune di Alba Adriatica. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Sala Polifunzionale del Comune di Alba Adriatica (sita in Via Bafile, 69). Ingresso gratuito.