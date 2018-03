La grande opera in diretta al cinema: Madama Butterfly di Puccini

L’AQUILA. Martedì 4 febbraio 2014, alle 20.00, in diretta via satellite e in alta definizione dal Teatro Regio di Torino, Madama Butterfly di Giacomo Puccini apre al nuovo anno il sipario de La Grande Stagione Live 2013/2014 di Microcinema.

L’Opera sarà trasmessa in Abruzzo presso il Movieplex, i ndiretta ed in alta definizione.



«L’opera più sentita e suggestiva ch’io abbia mai concepito» con queste parole il grande compositore lucchese definì la sua Madama Butterfly dopo la prima rappresentazione del febbraio 1904.

A 110 anni dalla prima messa in scena, la tormentata tragedia giapponese di Giacomo Puccini rivive e approda sul grande schermo in diretta dal Teatro Regio di Torino, al cinema Movieplex di L’Aquila, grazie a Microcinema Distribuzione in collaborazione con Rai.



Siamo nel Giappone della fine dell’800, la “Abramo Lincoln” attracca a Nagasaki, dove sbarca il tenente Pinkerton della marina militare statunitense. Per puro capriccio il militare prende in sposa Butterfly, geisha quindicenne, già deciso a ripudiarla dopo un mese dalle nozze, così come consentito dal rituale nipponico. L’ufficiale riparte per gli Stati Uniti lasciando senza alcun rimorso la giovane moglie che invece continua a pensarlo, ad amarlo e a sperare nel suo atteso ritorno soprattutto adesso che dalla loro unione è nato un figlio.



Per la direzione del Maestro Pinchas Steinberg, la regia di Damiano Michieletto e la scenografia di Paolo Fantin, Madama Butterfly è interpretata da Amarilli Nizza, il soprano milanese noto per il travolgente carisma e l’affascinante presenza scenica, accompagnata dal tenore Massimiliano Pisapia nei panni del cinico tenente Pinkerton e da Alberto Mastromarino nel ruolo del console Sharpless.

Microcinema proporrà fino a maggio alcune delle Opere più note e amate, interpretate da grandi artisti internazionali, per avvicinare il pubblico alla Lirica, contribuendo alla diffusione del patrimonio della tradizione lirica italiana e internazionale. Un progetto ambizioso che dal 2006 incontra un successo di pubblico sempre in costante crescita.



PrimaDaNoi.it offre 4 inviti gratis fino ad esaurimento posti per le prime 2 persone che ne faranno richiesta scrivendo alla mail pubblicita@primadanoi.it