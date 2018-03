Ficarra e Picone a Teramo e Pescara

ABRUZZO. Salvo e Valentino o meglio Ficarra e Picone tornano in teatro e in Abruzzo dopo quattro anni con il loro nuovo spettacolo “Apriti cielo” .

Lo spettacolo scritto e diretto dalla coppia di artisti della tribù di zelig - curatissimo nelle musiche, nelle scene e nelle luci - rappresenta la vita quotidiana con i suoi paradossi al limite dell’assurdo. Risate garantite quindi per il duo comico siciliano che aprirà nel segno delle risate la rassegna di teatro comico e cabaret “AbruzzoComics”

Ficarra e Picone saranno il 22 novembre al Teatro Comunale di Teramo e il 23 novembre al Teatro Circus di Pescara.

Il duo comico presenterà una serie di nuove e divertenti gag capaci di entusiasmare il pubblico di tutte le età in un nuovo recital esilarante, ricco di simpatici e spudorati personaggi che, a loro dire, esistono realmente. Ma anche cronaca nera, politica, religione e tanto altro, offrendo il tutto con la leggerezza e l’ironia che li ha sempre contraddistinti in una riflessione divertente sulla nostra società e sul bel Paese. Le musiche sono di Freddy Proietti.

La fotografia è stata affidata a Cesare Accetta, mentre le scenografie a Luigi Ferrigno.

I loro personaggi, ancorati allo stereotipo dell’italiano ultratrentenne mammone - coccolato in casa da una mamma apprensiva e vessato fuori da una fidanzata gelosa con istinti matrimoniali impellenti -, non hanno mai smesso di sembrare attuali e credibili. Con la loro comicità che unisce sapientemente mimica e battute fulminanti riescono sempre a divertire il pubblico con tocco leggero, giocando con situazioni del tutto quotidiane e semplici.