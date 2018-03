Mediamuseum Pescara, omaggio a Giuliano Gemma

PESCARA. Dopo la tragica scomparsa di Giuliano Gemma, avvenuta martedì sera in seguito ad un incidente stradale, il Mediamuseum dal 7 al 12 ottobre (alle ore 18,00 con ingresso gratuito riservato ai soci Flaiano Club) renderà omaggio al noto attore con una serie dei suoi film più famosi.

Tra questi "Il Gattopardo", "Il deserto dei tartari", "I giorni dell'ira", "Corleone", "Per pochi dollari ancora", "Una pistola per Ringo", "Tex ed il signore degli abissi", "Vivi o preferibilmente morti" etc.

L’attore, 75 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale mentre era a bordo della sua auto a Cerveteri, vicino Roma. Inutile il trasporto all’ospedale di Civitavecchia. Nell'incidente sono rimaste ferite in maniera lieve altre due persone, un uomo e suo figlio.



Fin da ragazzino, Gemma è completamente conquistato dal magico mondo della celluloide di cui è assiduo spettatore, tanto da essere capace di rivedere più volte, fino ad impararlo a memoria, lo stesso film.

Conosce tutti i grandi attori italiani, francesi e soprattutto americani, primo tra i quali, che rimane per anni il suo idolo, Burt Lancaster. Anche se non c'è genere che non lo interessi o incuriosisca, ad attrarlo ci sono però soprattutto i grandi film d'azione, d'avventura e di cappa e spada, i medesimi che poi tante

volte avrebbe interpretato in futuro.

A diciott'anni, ha inizio la carriera artistica; comincia lavorando in alcuni film come Figurazione speciale o come Stunt-Man, partecipa poi a numerosi spot pubblicitari televisivi e cinematografici. Il suo primo ruolo, benchè assai piccolo, risale al film Messalina, in quell'occasione viene notato da Duccio Tessari che in quella pellicola dirige la seconda unità. E' proprio Tessari che alcuni anni dopo, gli affida il suo primo ruolo da protagonista: è il 1961 e il regista lo sceglie per il personaggio dell'atletico e prestante Crios nel suo film Arrivano i Titani, sceneggiato insieme con Ennio De Concini. In seguito Luchino Visconti prende Gemma per il ruolo di un Generale dei Garibaldini, nel suo indimenticabile Gattopardo. Esperienza questa, seppur breve ma talmente intensa, che entusiasma l'allora giovane attore. Sono ormai oltre cento i film interpretati tra cinema e televisione e nella sua carriera, ha affrontato i generi più diversi e vari: dalla commedia in

costume a quella brillante, dal dramma all'avventura ai film di mafia, dal genere cappa e spada ai polizieschi, dando vita a tanti personaggi tra i quali non mancano quelli più drammatici e profondi.

Nella sua lunga carriera Giuliano Gemma ha lavorato al fianco di grandi star internazionali quali Kirk Douglas, Rita Hayworth, Henry Fonda, John Huston, Klaus Kinsky, Fernando Rey, Francisco Rabal, Lee Van Cleef, Florinda Bolkan, Corinne Touzet, Alain Delon, Liv Ullman, Van Johnson, Ely Wallach, Jack Palance, Max von Sydow, Jacques Perrin, Martin Balsam, Bruno Kremer, Anthony Franciosa, Ernest Borgnine, Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Ursula Andress, Senta Berger, Claudia

Cardinale, Aurore Clement.