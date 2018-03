Abruzzo. La grande opera al cinema in Hd: si parte con Eugene Onegin

L’AQUILA. Martedì 8 ottobre, ore 19.30, Eugene Onegin di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, inaugura La Grande Stagione Live 2013/2014 di Microcinema.

In diretta, via satellite ed in alta definizione, da The Metropolitan Opera di New York, l’opera più intimista della grande tradizione russa arriva in 90 sale italiane grazie a Microcinema.

Avvicinare il pubblico all’Opera Lirica, contribuendo alla diffusione del patrimonio della tradizione lirica italiana ed internazionale è questo il progetto ambizioso che Microcinema porta avanti dal 2006 con successo, incontrando l’interesse del pubblico, sempre in costante crescita.

Il primo appuntamento de La Grande Stagione Live 2013/2014, ripercorre, in tre atti, la storia di Eugene, un giovane “dandy” che rifiuta l’amore di Tatjana. L’opera, tratta dall’omonimo romanzo di Aleksandr Sergeevic Puskin, Eugene Onegin, è la delicata esplorazione dell'accendersi della passione in una giovane donna innamorata del freddo Onegin, che si accorgerà di amarla quando ormai l’avrà persa per sempre.

Con la regia di Deborah Warner e la direzione di Valery Gergiev, Eugene Onegin, vede nel cast Mariusz Kwiecien, Anna Netrebko, Piotr Beczala, mentre la scenografia è firmata da Tom Pye.



Per l’Abruzzo l’appuntamento è al Movieplex a L’Aquila.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI



La Grande Stagione continuerà a vivere sul grande schermo sempre da The Metropolitan Opera, il 12 novembre con l’arrivo della Tosca di Giacomo Puccini diretta da Riccardo Frizza, con la regia di Luc Bondy, le scenografie di Richard Peduzzi e un cast d’eccezione: Patricia Racette, Roberto Alagna, George Gagnidze.

Ilsi torna in Italia per l’inaugurazione della stagione deldi Milano condi Giuseppe Verdi. In scena la tedesca Diana Damrau, la più famosa Violetta dei nostri tempi. Accanto a lei, Piotr Beczala e il grande baritono verdiano Željko Lučić. Dirige il maestro Daniele Gatti, che negli anni ha mostrato in tutto il mondo un invidiabile acume verdiano, mentre regia e scenografia sono firmate da Dmitri Tcherniakov.

Il primo appuntamento del 2014 è il 4 febbraio dal Teatro Regio di Torino con la più famosa “tragedia giapponese": Madama Butterfly di Giacomo Puccini, che fu dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. La direzione è di Pinchas Steinberg, la regia affidata a Damiano Michieletto, la scenografia firmata da Paolo Fantin. Nel cast Amarilli Nizza, Massimiliano Pisapia, Alberto Mastromarino.

Il 19 febbraio, nuovamente in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, andrà in scena il melodramma romantico italiano per antonomasia, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Edgardo sarà interpretato da uno dei più amati tenori italiani al mondo, l’aretino Vittorio Grigolo. La direzione è affidata a Pier Giorgio Morandi, la regia è di Mary Zimmermann, la scenografia è firmata da Daniel Ostling.

Il 4 marzo da The Metropolitan Opera di New York, Il principe Igor di Alexander Borodin con Ildar Abdrazakov, Oksana Dyka, Anita Rachvelishvili. Dirige Gianandrea Noseda, mentre Dmitri Tcherniakov firma regia e scenografia.

L’ancora dadi New Yorkdi Giacomo Puccini con il grande ritorno di Franco Zeffirelli che firma regia e scenografia.Direzione di Stefano Ranzani; nel Cast Anita Hartig, Susanna Phillips, Vittorio Grigolo.

Il 22 aprile dal Teatro San Carlo di Napoli Otello, di Giuseppe Verdi, la tragedia della gelosia per eccellenza, con la direzione di Nicola Luisotti, la regia di Henning Brockhaus e la scenografia firmata da Nicola Rubertelli. Nel cast Marco Berti, Lianna Haroutounian, Roberto Frontali.

Da The Metropolitan Opera il 29 aprile l’opera buffa di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, con la direzione di James Levine, la regia di Lesley Koenig, la scenografia di Michael Yeargan. Nel cast Susanna Phillips, Isabel Leonard, Danielle de Niese, Matthew Polenzani

Anche l’ultimo appuntamento con l’Opera live al Cinema, il 13 Maggio, arriva da oltre oceano: La Cenerentola di Gioacchino Rossini da The Metropolitan Opera con la direzione di Fabio Luisi, la regia di Cesare Lievi, la scenografia di Maurizio Balò. Nel cast Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli, Luca Pisaroni.