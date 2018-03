A Lanciano sfilata del Dono con un occhio a #Instagram

LANCIANO. «Quella che andrà in scena domenica 8 settembre a Lanciano si preannuncia come un’edizione ricchissima de Il Dono la tradizionale sfilata dei carri delle Contrade che portano i loro Doni alla Madonna del Ponte».

Stefano Angelucci Marino, direttore del Settembre lancianese, non ha dubbi, visto il programma allestito per questa giornata, che rappresenta uno degli eventi di punta delle Feste di Settembre e, in generale, delle tradizioni lancianesi.

Oltre 40 carri, ciascuno addobbato con dedizione dagli abitanti delle contrade del circondario, parteciperanno al corteo, al via alle 9.30 da corso Trento e Trieste (incrocio con viale Delle Rose): bambini e adulti, tanti animali e le più ghiotte specialità del territorio, con i prodotti tipici e i ‘frutti’ della terra, sfileranno lungo corso Trento e Trieste, fino a piazza Plebiscito. Il tutto accompagnato da balli e canti della tradizione frentana

E la riscoperta dei canti del passato è una delle novità dell’edizione 2013 de Il Dono. Quest’anno, infatti, il corteo sarà aperto dal “Gruppo Tradizione”, a cura di Mimmo Spadano (Terre del Sud); una ventina di partecipanti – tra giovani appassionati di canto e le anziane signore protagoniste storiche del Dono –eseguiranno i canti degli Inni alla Madonna del Ponte. Sarà, però, un’esibizione che non mira a riprodurre scene del passato in maniera fedele, ma vuole rielaborarle e reinventarle artisticamente, pur rispettando le origini dei canti.



Altra novità del Dono di quest’anno, decisamente proiettata al mondo dei social network, è il tappeto Instagram, che sarà inaugurato alle 18.30 in Piazza del Plebiscito. Un’iniziativa di Igersabruzzo e Arena 7, che proprio in queste ore stanno raccogliendo su Instagram le fotografie di anziani - scelti come simbolo di chi quotidianamente ci dona la propria esperienza e una parte del nostro passato - tramite l’hashtag#contestme_dono: tutte le foto raccolte andranno a comporre un enorme tappeto fotografico che racconterà, con un risultato quasi ‘magico’, il Dono di Lanciano.

Come l’anno scorso, il Dono sarà trasmesso in diretta dalla web tv locale “Abruzzolive.tv”. Un prezioso regalo ai tanti lancianesi all’estero, che hanno già fatto sapere di gradire molto. Diversi gruppi (specie in Argentina) si stanno infatti organizzando per assistere al Dono di Lanciano insieme, riuniti in case, in modo da condividere una tradizione a cui tutti i lancianesi sono molto legati.



Tra gli altri appuntamenti del Dono 2013: alle 17.30 in Piazza del Plebiscito l’esibizione degli Sbandieratori di Lanciano per la Santa Patrona; alle 19.00 sempre in piazza del Plebiscito, la tradizionale vendita dei donativi; alle 21, infine, in Cattedrale“Ti salutiamo Vergine” – Rassegna di cori diocesani a cura dell’Associazione Culturale “Il Ponte” di Lanciano.

E intanto il Cartellone del Settembre Lancianese è entrato nel vivo con tanti appuntamenti. Proprio in queste ore stanno arrivando le Giostre e si sta procedendo all’installazione della Paratura del cavalier Paulicelli. Quotidianamente, le giornate dei lancianesi sono scandite dai tanti eventi delle rassegne “Teatro in Festa”, “Musica in Festa” e “Sport in Festa”, mentre questa sera alle 21 si inaugura “Il Trono Sulla Valle” – Visita guidata alla Basilica Cattedrale della Madonna del Ponte a cura di Domenico Maria del Bello – sotto l’egida del MUSAA Museo Arte Architettura.