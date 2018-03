Atri a tavola, le eccellenze agroalimentari d’Abruzzo nel centro storico

ATRI. Il 12 e 13 luglio, dalle ore 20 in poi, nel centro storico della città ducale, torna "Atri a Tavola", la manifestazione che fonde insieme arte, cultura ed enogastronomia.

Promosso dalla Promoeventi e dal Comune, "Atri a Tavola" si pone l'obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari abruzzesi all'interno di un territorio ricco di luoghi incantevoli e di una città tra le più belle dell'Abruzzo.

«La manifestazione rappresenta una grande opportunità di arricchimento per l'intera regione», commenta l'assessore al Turismo, Mauro Di Dalamzio. Anche quest'anno la manifestazione si avvale della collaborazione della Regione Abruzzo la quale, attraverso l'Agenzia per la promozione culturale di Teramo-Atri, metterà a disposizione dei visitatori un operatore culturale per visite guidate alla Basilica Cattedrale. Nel centro storico di Atri si snoderà la via "del Buon Gusto", un trionfo di vini, formaggi, salumi, tartufi, zafferano, pasta, dolci, liquori, erbe aromatiche, miele e la rinomata liquirizia di Atri.

Le degustazioni saranno gratuite. Nei cinque ristoranti del centro storico, invece, sarà possibile cenare con i piatti della tradizione culinaria abruzzese. Ogni sera, in Piazza Duomo, concerti di pizzica salentina, presentazione di libri, artigianato, mostre fotografiche e di pittura.



«Il cibo - conclude l'assessore al Turismo - rappresenta il collegamento con la cultura e con i valori dei luoghi e delle sue radici e costituisce un'opportunità da cogliere per rilanciare il territorio e la sua economia. Credo, infatti, che sia proprio la "trasversalità" l'elemento vincente dell'enogastronomia, che produce un valore aggiunto per il turismo, per il commercio, per la cultura».

Ad Atri a Tavola non mancheranno momenti di solidarietà con l'organizzazione di una pesca di beneficenza e vendita di romanzi tascabili a cura della Caritas Inter Parrocchiale di Atri la quale assiste più di 50 famiglie in difficoltà. Grazie ad "Istagram" il 12 e 13 luglio sarà possibile scattare, con uno Smartphone o Tablet, una foto ricordo di "Atri a Tavola" e pubblicarla in tempo reale su Istagram, inserendo nella finestra commenti il tag "#atriatavola2013". La manifestazione ogni anno richiama mediamente la partecipazione di turisti provenienti da tutta Italia, circa 20.000 sono state le presenze di pubblico riscontrate annualmente. Atri a Tavola, nelle precedenti edizioni, è stata insignita con tre Medaglie del Presidente della Repubblica.