“Abruzzo Terra d’oro”, il contest video-fotografico tra i vigneti

ABRUZZO. Il primo contest video-fotografico a durare quattro stagioni sta per iniziare. La prima sessione fotografica di “Abruzzo Terrad’oro – La vigna e le stagioni” durerà dal 30 giugno al 14 luglio: per il contest, ad adesione gratuita ed aperto ad appassionati di fotografia e di video, professionisti e non, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i partecipanti saranno liberi di esplorare con foto e video il territorio compreso nell’area Ortona-Crecchio-Arielli tra i mesi di luglio 2013 e maggio 2014 e saranno liberi di circolare, nell’arco di quattro sessioni fotografiche consigliate, all’interno della proprietà Dora Sarchese per fotografare e riprendere i vigneti e gli operatori in qualsiasi ora della giornata e della notte, secondo il loro progetto artistico. Il termine per le iscrizioni è scaduto il 21 giugno, ma in occasione della prima sessione fotografica è ancora possibile iscriversi entro il 14 luglio, purché venga rispettato il termine di consegna delle fotografie.



Tutte le informazioni e il regolamento dettagliato sono sul sito www.abruzzoterradoro.it e sulla pagina. Il valore totale del montepremi finale è di circa 3mila euro e consiste in soggiorni, esperienze gourmet e prodotti tipici legati al territorio grazie alla compartecipazione di associazioni e privati.



Il contest si propone di sensibilizzare sia i protagonisti della vitivinicoltura, sia chi le ruota intorno, circa il legame tra il vino e il suo terroir attraverso l’osservazione, da parte di occhi esterni, del suo paesaggio, della storia, della cultura e delle tradizioni. Il suo nome richiama la raccolta di poesie in vernacolo “Terra d’oro” che Cesare De Titta, illustre letterato dell’area Frentana, pubblicò nel 1925. Al termine di ogni sessione fotografica si terranno delle selezioni distinte, una via Facebook e una via commissione tecnica: le fotografie selezionate saranno esposte in eventi già pianificati e dedicati al vino e concorreranno per la finale, prevista per Cantine Aperte 2014.



Il contest è promosso dal reparto marketing & comunicazione dell’azienda ortonese Dora Sarchese e patrocinato dal Comune di Ortona, dalla Provincia di Chieti e dall’assessorato regionale all’agricoltura della Regione Abruzzo. È diviso in due sezioni: “La vigna e le stagioni”, dedicata al territorio e alle persone che vi operano; e “Dorad’oro”, dedicata all’espressione della filosofia aziendale e intitolata come la nuova etichetta dell’omonimo Pecorino Dora Sarchese che sarà lanciata nel 2014.



Le quattro fasi del contest video fotografiche sono così scandite: la scansione temporale delle quattro fasi è la stessa per videomaker e fotografi, salvo la particolarità che il video ha una unica consegna, il 6 aprile 2014, ed un’unica votazione on line, prevista tra il 20 aprile e il 20 maggio 2014.

Prima fase: Estate – “Adolescenza”. Tema: L’attesa. Consegna: 15 lug 2013

Fotografie e riprese in azienda, previo avviso telefonico, da eseguire tra domenica 30 giugno e domenica 14 luglio 2013. Fotografie sul territorio: senza condizioni. Consegna lavori: entro il 15 luglio 2013. Votazione via Facebook delle fotografie: dalle 00:01 del 17 alle 23:59 del 25 luglio 2013. Inaugurazione esposizione in occasione di Calici di stelle (10 agosto 2013).

Seconda fase: Autunno – “Età adulta”. Tema: la vendemmia. Consegna: 1 ott 2013

Fotografie e riprese in azienda, previo avviso telefonico, da eseguire tra domenica 8 e domenica 22 settembre 2013. Fotografie sul territorio: senza condizioni. Consegna lavori: entro l’1 ottobre 2013. Votazione via Facebook delle fotografie: dalle 00:01 del 3 alle 23:59 dell’11 ottobre 2013. Inaugurazione esposizione in occasione di San Martino in Cantina (10 novembre 2013).

Terza fase: Inverno – “Il sonno”. Tema: il riposo. Consegna: 28 dic 2013.

Fotografie e riprese in azienda, previo avviso telefonico, da eseguire tra domenica 1 a domenica 15 dicembre 2013. Fotografie sul territorio: senza condizioni. Consegna lavori: entro il 28 dicembre 2013. Votazione via Facebook delle fotografie: dalle 00:01 del 30 dicembre alle 23:59 del 7 gennaio 2014. Inaugurazione esposizione in occasione di Majalando 2014 (fine gennaio 2014).

Quarta fase: Primavera – “Rinascita”. Tema: il bianco e nero. Consegna: 6 mag 2014

Fotografie e riprese in azienda, previo avviso telefonico, da eseguire tra domenica 20 aprile e domenica 4 maggio 2014. Fotografie sul territorio: senza condizioni. Consegna lavori: entro il 5 maggio 2014. Votazione via Facebook delle fotografie: dalle 00:01 del 7 alle 23:59 del 16 maggio 2014. Inaugurazione esposizione in occasione di Cantine Aperte 2014 (25 e 26 maggio 2014).