“Buongusto: i formaggi d’Abruzzo”: degustazioni e lezioni dimostrative a Gessopalena

GESSOPALENA. Torna, nei giorni 29 e 30 giugno 2013, l’ ottava edizione della principale rassegna caseo-culturale dell’Italia centrale.



La manifestazione, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promossa dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (Ara Abruzzo) e organizzata da Meta srl, in collaborazione con il Comune di Gessopalena, la Camera di Commercio di Chieti, la Provincia di Chieti e il GAL Maiella Verde, si svolgerà a Gessopalena (Chieti) il 29 e 30 giugno 2013. Oltre 30 espositori, caseificazioni dimostrative, “lezioni di gusto” sulla degustazione del formaggio, concorso caseario (8^ edizione), cibo di strada ed intrattenimenti culturali, sono i tratti tipici della rassegna che si svolgerà nel centro storico di Gessopalena, in due giorni densi di eventi dedicati agli operatori del settore e agli appassionati.

Un vero momento culturale da assaporare tra paesaggi suggestivi e scorci del passato.



Al format degli anni precedenti, l’organizzazione ha aggiunto diverse novità per l’edizione 2013, oltre al potenziamento dell’area dedicata a pizze e focacce a base di formaggio, una integrazione dello spazio destinato alla degustazione di formaggi e vino, con la presenza del cibo di strada (rigorosamente con formaggio) ed una area espositiva con alcune eccellenze del territorio quali: pasta artigianale, miele ed una selezione di salumi artigianali abruzzesi.

In più 4 gruppi musicali animeranno la piazza di Gessopalena per una nottata a base di formaggi, stuzzicherie, birre artigianali e vino rigorosamente delle migliori cantine abruzzesi.

Quest’anno verrà ospitato lo spettacolo The Cheese Maker – caseificazione comico-dimostrativa che renderà piacevole ed istruttiva, soprattutto ai bambini, la visita alla manifestazione.

Domenica 30 giugno alle ore 11 ci sarà la presentazione del libro Cibo Criminale. Il nuovo business della mafia italiana di Mara Monti e Luca Ponzi – Newton Compton Editori che rappresenterà l’occasione per un confronto con le organizzazioni professionali agricole e con le istituzioni per tutelare le produzioni agroalimentari.